Antyradar - pomoc na drodze

21 marca 2023, 20:58

Na drodze na kierowców czeka wiele wyzwań i nie na wszystkie można się przygotować. Prace drogowe zawsze mogą zaskoczyć na trasie, tak samo jak wypadki, korki i wiele innych. Nawet najbardziej ostrożny kierowca może wpakować się w sytuację, z której trudno będzie szybko wyjść. A przecież nikt nie lubi się ani spóźniać, ani tracić swojego czasu na stanie w korkach. Nikt też nie chce się denerwować z powodu mandatów, fotoradarów, których na drodze jest przecież całkiem sporo czy kontroli policyjnych. I choć części z tych rzeczy naprawdę nie da się obejść to można się na nie przygotować. Jak przygotować się na przykre niespodzianki w ruchu drogowym, by móc ich unikać?

Natura wcale nie lubi próżni. Nie zawsze da się uniknąć kontroli prędkości — zresztą kontrola prędkości jest też przecież potrzebna, w końcu nikt nie chciałby, by nieodpowiedzialny, pędzący na złamanie karku kierowca spowodował dotkliwy w skutkach wypadek. Za przekroczenie prędkości na polskich drogach można zapłacić naprawdę wysoki mandat. A często przecież przekroczenie prędkości nie wynika ze złej woli, tylko z przyczyn niezależnych — zmiana przepisów na danej trasie też może powodować otrzymanie mandatu.

Kontrola prędkości w ruchu drogowym

Kontrola prędkości to coś, z czym z pewnością spotkał się każdy kierowca. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach i nikt tego nie neguje — pilnowanie pomiaru prędkości jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa kierowców. Każdy użytkownik ruchu drogowego zgadza się na to, by przestrzegać przepisów. Musi je też znać — w końcu bez tego w ogóle nie otrzymałby prawa jazdy. Odcinkowy pomiar prędkości może być wykonywany praktycznie wszędzie — policja ma prawo mierzyć prędkość i zatrzymać pojazd do kontroli. Sprawdzana jest prędkość, ale też przy kontroli i zatrzymaniu policjanci mogą sprawdzić też wszystko inne — zapięte pasy, posiadanie apteczki w samochodzie i wszystko to, czego wymaga prawo od kierowców.

Czy policja może dokonywać kontroli prędkości z ukrycia?

Policjanci mogą dokonywać pomiaru prędkości na drodze. A dozwolone prędkości mogą być zupełnie inne — na pasach ruchu, w terenie zabudowanym, autostradzie — trzeba się w tym orientować, by wiedzieć, jakie prędkości można rozwijać. Policja może dokonywać też tych pomiarów z ukrycia. Bez użycia lamp błyskowych i żadnych ostrzeżeń. Ma to na celu pomoc w zapobieganiu wypadków i tylko jeśli pojazdy zostaną zatrzymane kierowca dowie się, że służby prowadziły pomiar. Kontrola może czekać każdego, nawet kogoś, kto jechał zgodnie z przepisami. Fotoradar też wcale nie musi być oznakowany — system pozwala na takie rozwiązanie.

Antyradar — sposób, by dowiedzieć się o kontroli drogowej

Kontrola drogowa nie jest niczym przyjemnym, a pomiar z ukrycia może stresować. Mandaty z kolei mogą być dotkliwe, dlatego warto uważać. Tutaj pomocnym rozwiązaniem może okazać się antyradar — system, który ostrzega kierowców przed fotoradarami, pomiarami prędkości, wskazuje odległość i pomaga uniknąć złamania przepisów. Jeśli są Państwo zainteresowani takim produktem, proszę zajrzeć tutaj: https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/car-audio/antyradary. Zawsze warto jeździć zgodnie z przepisami, to istotne dla bezpieczeństwa wszystkich. Jednak wiedza o tym, że kontrola się zbliża, może pomóc się przygotować i uwolnić od stresu. W ten sposób mogą Państwo zaoszczędzić też swój cenny czas i uniknąć mandatu. A to wszystko jest godne uwagi, dlatego warto zainteresować się antyradarami.