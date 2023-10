Badanie ogólne moczu – jakie ma znaczenie dla zdrowia i jak się do niego przygotować?

10 października 2023, 15:51

Badania laboratoryjne są jednym z elementów profilaktyki zdrowia, której nie warto zaniedbywać, jeśli zależy nam długim i zdrowym życiu. Jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, które wykonuje się zarówno w profilaktyce zdrowia, jak i diagnostyce wybranych schorzeń, jest badanie ogólne moczu. Dowiedz się, na czym polega, kiedy warto rozważyć jego wykonanie, a także jak prawidłowo przygotować próbkę moczu do badania. Sprawdź, gdzie możesz wykonać badanie ogólne moczu.

Na czym polega badanie ogólne moczu?

Badanie ogólne moczu to jedno z najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych. Wykonuje się je w celu dokonania oceny funkcjonowania układu moczowego. Badanie umożliwia też pośrednią ocenę pracy innych układów i narządów. Może być wykonywane zarówno w ramach profilaktyki zdrowia, jak i podczas diagnostyki przyczyn dolegliwości występujących u pacjenta.

Badanie ogólne moczu umożliwia wykrycie m.in. chorób układu moczowego i nerek, a pośrednio także chorób metabolicznych i innych schorzeń, np. cukrzycy, chorób wątroby. Parametry, które są brane pod uwagę podczas analizy próbki moczu w laboratorium, to:

cechy fizyczne moczu, takie jak barwa, przejrzystość, ciężar właściwy;

obecność w moczu glukozy, białka, ciał ketonowych, kropli tłuszczu, bilirubiny i urobilinogenu;

obecność elementów upostaciowionych, czyli erytrocytów, leukocytów, bakterii, pasm śluzu, kryształów.

Kiedy zdecydować się na badanie ogólne moczu?

Badanie ogólne moczu należy do podstawowych badań profilaktycznych, dlatego każda dorosła osoba powinna rozważyć jego regularne wykonywanie. Zalecana częstotliwość to raz do roku. Należy pamiętać o tym, aby wyniki badania ogólnego moczu oraz innych badań profilaktycznych zawsze konsultować z lekarzem.

Badanie ogólne moczu jest wskazane także w przypadku pewnych dolegliwości, które mogą świadczyć o schorzeniach układu moczowo-płciowego. Warto rozważyć je w przypadku:

bólów brzucha;

bólów okolic odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

obecności krwi w moczu;

nieprawidłowości podczas oddawania moczu, np. bólu lub częstomoczu.

Badanie to wykonuje się także kontrolnie u kobiet w ciąży oraz pacjentów przyjmowanych do szpitala i zakwalifikowanych do operacji.

Kiedy wykonuje się badanie osadu moczu?

Ocena osadu moczu to mikroskopijna analiza próbki, w której wcześniej stwierdzono zmiany barwy, zmętnienie, ciężar właściwy powyżej 1,030, pH powyżej 7,5 czy obecność glukozy, białka, krwi, czy bakterii. Bez względu na wynik badania ogólnego moczu osad wykonuje się zawsze u dzieci poniżej 5. roku życia i kobiet w ciąży.

Gdzie wykonać badanie ogólne moczu?

Badanie ogólne moczu jest łatwo dostępnym badaniem. W celu jego wykonania możesz udać się m.in. do najbliższego Punktu Pobrań ALAB laboratoria (obecnie w niemal całej Polsce znajduje się ich ponad 600, dzięki czemu wielu mieszkańców kraju ma ułatwiony dostęp do diagnostyki laboratoryjnej). Na badanie możesz umówić się wygodnie przez internet na stronie ALAB laboratoria. Odbiór wyników również możliwy jest online.

Prawidłowe przygotowanie próbki moczu do badania

Próbkę moczu należy oddać do specjalnego pojemnika z apteki lub zestawu, który można odebrać w Punktach Pobrań ALAB laboratoria. Na dzień przed pobraniem moczu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego oraz stosunków płciowych. Kobiety nie powinny wykonywać badania podczas menstruacji.

Mocz do badania powinien pochodzić z tzw. środkowego strumienia. Oznacza to, że pierwszą niewielką ilość porannego moczu należy oddać do toalety, kolejne 50–100 ml do pojemnika, a końcówkę ponownie do toalety.

Próbkę moczu należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po jej przygotowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, może być przechowywana w lodówce przez około 2–3 godziny.