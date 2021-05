Detoks alkoholowy – jedyna szansa na szybkie pozbycie się kaca

26 maja 2021, 23:21

Wczorajsza impreza wymknęła się nieco spod kontroli, przez co Twój poranek przypomina koszmar? Czekają na Ciebie ważne obowiązki, jednak rozrywający ból głowy, pragnienie lub nudności nie pozwalają Ci wstać z łóżka? Walka z kacem nie należy do łatwych. Zanim jednak się poddasz, pozwól, że przedstawimy Ci metodę, która szturmem zdobywa popularność. Mowa oczywiście o detoksie alkoholowym z wykorzystaniem kroplówek dożylnych!

Dlaczego detoks alkoholowy jest najskuteczniejszą metodą na kaca?

Wypróbowałeś już niemal wszystkich metod na kaca i uważasz, że syndrom dnia poprzedniego należy po prostu przecierpieć? Nie musisz się męczyć i tracić cennego czasu – detoks alkoholowy pozwala pozbyć się objawów kaca w ciągu godziny! Być może brzmi to jak pusta obietnica marketingowa, a jednak metoda ta rzeczywiście działa. Skuteczność detoksu alkoholowego wynika z faktu, że koncentruje się on na wszystkich przyczynach powstawania kaca.

Odpowiednio dobrane preparaty pozwalają na:

• wypłukanie resztek alkoholu i jego szkodliwych metabolitów;

• optymalne nawodnienie organizmu;

• uzupełnienie elektrolitów i glukozy;

• zneutralizowanie stresu oksydacyjnego;

• przyspieszenie regeneracji tkanek;

• objawowe uśmierzenie bólu i innych dolegliwości.

Sekret odtrucia alkoholowego polega na podaniu związków odżywczych bezpośrednio do krwiobiegu. Umożliwia to pominięcie drogi pokarmowej i osiągnięcie znacznie wyższych stężeń substancji aktywnych w ustroju. Już od pierwszych minut detoksu, dobroczynne witaminy, minerały i antyoksydanty docierają do każdej tkanki organizmu. Nic zatem dziwnego, że po niespełna godzinie wszystkie objawy kaca znikają.

Jak wykonuje się detoks alkoholowy?

Odtrucie alkoholowe można wykorzystać nie tylko w leczeniu kaca. Procedura ta jest skuteczna również w przypadku zatrucia alkoholowego czy zespołu odstawiennego. Warto jednak pamiętać, by przed skorzystaniem z detoksu alkoholowego skonsultować się z lekarzem. Specjalista powinien ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta, a także upewnić się, że podawane związki nie wejdą w interakcje z przyjmowanymi przez niego lekami.

W przypadku zdrowia nie warto decydować się na półśrodki. Wybierając klinikę oferującą odtrucie alkoholowe należy więc upewnić się, że zabieg wykonują tam osoby z wykształceniem medycznym. Doświadczony lekarz lub ratownik medyczny dobierze dla Ciebie odpowiednie preparaty, a także zadba, by cała procedura wykonana została z dbałością o wszystkie zasady higieny i bezpieczeństwa. Zyskasz wtedy także pewność, że wkłucie dożylne wykonane będzie szybko i bezboleśnie.

Detoks alkoholowy w Warszawie? Wybierz profesjonalistów!

Zastanawiasz się nad odtruciem alkoholowym, jednak wydaje Ci się, że usługa ta jest trudno dostępna? Nic bardziej mylnego! Obecnie detoks jest dostępny w każdym większym mieście. W samej tylko Warszawie odtrucie alkoholowe oferuje kilkanaście firm! Jak zatem wybrać tę najlepszą, której można w pełni zaufać? My postanowiliśmy obdarzyć zaufaniem najczęściej polecaną przez pacjentów firmie, czyli KacDoktora.

Tym, co wyróżnia KacDoktora, to fakt, że doświadczony lekarz lub ratownik medyczny może przyjechać bezpośrednio do domu pacjenta. Wystarczy szybki telefon bądź kontakt przez stronę internetową, a specjalista pojawi się pod wskazanym adresem już w 45 minut. Co więcej, pracownicy firmy KacDoktor doskonale wiedzą, że imprezy niekiedy kończą się w bardzo niespodziewanych godzinach, dlatego odtrucie alkoholowe dostępne jest całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

Nie musisz już walczyć z kacem sam – zadzwoń po specjalistę i popraw swoje samopoczucie w godzinę!