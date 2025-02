Czy dieta karniwora jest zdrowa? Oto co mówi dietetyczka

27 stycznia 2025, 06:15

Dieta bez produktów zwierzęcych to dieta wegańska. A jadłospis bez… roślin? Dieta karniwora cieszy się popularnością wśród osób szukających pomysłu na alternatywny sposób żywienia. Pytanie brzmi jednak: czy taka „dieta mięsożercy” jest zdrowa? Dietetyczka rozwiewa wątpliwości.

Dieta karniwora - co to takiego?

Dieta karniwora, czy też z języka angielskiego - dieta carnivore - to alternatywny sposób odżywiania, który można w skrócie określić „dietą mięsożercy” lub trafniej - „dietą drapieżnika”.

Jest to typowy przykład restrykcyjnej diety alternatywnej, której zasady znacząco odbiegają od reguł typowego, zdrowego sposobu odżywiania.

Jak definiujemy dietę carnivore?

„Carnivore to sposób odżywiania, w którym prawie całkowicie zakazane są produkty pochodzenia roślinnego, a jadłospis powinien opierać się tylko o produkty zwierzęce. Pod względem wartości odżywczej celem jest tu maksymalne ograniczenie węglowodanów i opieranie diety jedynie o tłuszcze oraz białka” - mówi mgr Aleksandra Kureń, dietetyczka i konsultantka merytoryczna Centrum Respo.

O diecie karniwora, mgr Aleksandra Kureń szerzej pisze na blogu Respo: https://centrumrespo.pl/dieta/dieta-karniwora-zasady-efekty/.

Zasady diety carnivore

Choć dieta carnivore dosłownie oznacza „dietę mięsożercy”, to dozwolone są w niej także inne niż mięso produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jak opowiada dietetyczka, mgr Aleksandra Kureń: podstawą diety karniwora są oczywiście mięsa, takie jak drób, wołowina czy wieprzowina, ale nie tylko. Mogą się w niej znaleźć również ryby, jajka, sery podpuszczkowe, śmietana czy niewielkie ilości mleka. W diecie tej swoje miejsce mają także mniej oczywiste produkty zwierzęce, a więc podroby (np. serca, wątróbki, ozory, żołądki), wywary z mięsa i kości, masło, smalec czy nawet szpik kostny.

A czego jeść nie wolno? W diecie carnivore zakazane są produkty pochodzenia roślinnego, a więc:

warzywa,

owoce,

zboża,

nasiona roślin strączkowych,

orzechy.

Ale to nie koniec! W jadłospisie zgodnym z zasadami diety karniwora nie ma również miejsca na tłuszcze roślinne takie jak np. oliwa. Nie powinny się w niej też znaleźć… kawa i herbata, w końcu również i one wytwarzane są z roślin - podkreśla dietetyczka.

Czy są jakieś wyjątki od reguły? Okazuje się, że tak. Jak przyznaje dietetyczka, jedynymi produktami pochodzenia roślinnego, które są akceptowalne w diecie carnivore są przyprawy takie jak chili, czosnek czy kumin, bo używamy ich w naprawdę małej ilości”.

Czy dieta karniwora jest zdrowa?

Dieta carnivore to sposób odżywiania, który ma niewiele wspólnego z zasadami zdrowego żywienia opartymi o warzywa, owoce czy pełnoziarniste produkty zbożowe.

Mimo wszystko jej zwolennicy twierdzą, że jest to dieta pomagająca leczyć cukrzycę, choroby stawów, a nawet… depresję. Jaka jest prawda?

„Niestety nie mamy zbyt wielu badań na temat diety carnivore. Co prawda osoby stosujące ten sposób żywienia często twierdzą, że poprawił on ich samopoczucie, cerę czy pomógł uregulować pracę układu hormonalnego i pokarmowego, ale jednocześnie wiemy, że dieta ta związana jest m.in. ze znaczącym wzrostem poziomu „złego” cholesterolu LDL [1]” - mówi dietetyczka Aleksandra Kureń.

To jednak nie koniec. Eliminacja produktów roślinnych może prowadzić do znaczących niedoborów pokarmowych - chociażby niedoboru witaminy C, witaminy B1, potasu, folianów czy błonnika pokarmowego - a więc składników odżywczych, których głównym źródłem są właśnie rośliny. Potencjalnym efektem diety carnivore mogą być więc objawy niedoboru tych składników, np. zaparcia, niedokrwistość czy zaburzenia odporności” - podsumowuje dietetyczka [2].

Dieta carnivore vs keto - którą wybrać?

Choć na pierwszy rzut oka dieta carnivore przypomina dietę keto, to tak naprawdę są to dwa różne sposoby odżywiania. Przede wszystkim - dieta karniwora jest dużo bardziej restrykcyjna, a grupa produktów dozwolonych jest w niej znacznie mniejsza. I co najważniejsze: dieta keto zezwala na spożycie produktów roślinnych, takich jak np. awokado, oliwa, warzywa niskoskrobiowe, orzechy czy owoce jagodowe.

„Dzięki temu ryzyko niedoborów jest mniejsze, ale nie tylko. Bo spożycie zdrowych źródeł tłuszczu takich jak oliwa, orzechy czy awokado pozwala zmniejszyć ryzyko zaburzeń gospodarki lipidowej - i co za tym idzie - ryzyko chorób układu krążenia” - mówi mgr Aleksandra Kureń.

W rywalizacji carnivore vs keto wygrywa więc bardziej popularna dieta ketogeniczna. Jednak jak podkreśla dietetyczka: „zarówno dieta carnivore, jak i keto są dietami restrykcyjnymi, mogącymi prowadzić do niedoborów i trudnymi do utrzymania w dłuższej perspektywie. A prawda jest taka, że schudnąć i poprawić zdrowie możemy bez eliminacji ulubionych makaronów, pieczywa czy owoców, a kluczem jest odpowiednio zbilansowany jadłospis”.

Nie ma więc konieczności stosowania restrykcyjnych diet. Zwłaszcza że nie są one najzdrowsze.



Piśmiennictwo:



Lennerz, B. S., Mey, J. T., Henn, O. H., & Ludwig, D. S. (2021). Behavioral characteristics and self-reported health status among 2029 adults consuming a “carnivore diet”. Current developments in nutrition, 5(12), nzab133.



Goedeke, S., Murphy, T., Rush, A., & Zinn, C. (2024). Assessing the Nutrient Composition of a Carnivore Diet: A Case Study Model. Nutrients, 17(1), 140.