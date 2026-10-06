Dwujęzyczne przedszkole – czy warto? Co daje dziecku, ile kosztuje i jak je wybrać w 2026 roku

6 października 2026, 20:10

Dwujęzyczne przedszkole to placówka, w której dziecko przez znaczną część dnia (zwykle co najmniej połowę) funkcjonuje w języku angielskim: bawi się, je, sprząta, słucha bajek i rozwiązuje zadania z nauczycielem mówiącym wyłącznie po angielsku. Nie chodzi o lekcję angielskiego dwa razy w tygodniu, tylko o codzienne „zanurzenie” w drugim języku. Dla większości dzieci w wieku 2,5–6 lat jest to najłatwiejszy moment w życiu na przyswojenie drugiego języka, dlatego w praktyce odpowiedź brzmi: tak, warto, pod warunkiem że placówka rzeczywiście jest dwujęzyczna, a nie tylko tak się nazywa.

Ten tekst wyjaśnia, czym dwujęzyczne przedszkole różni się od „przedszkola z angielskim”, co daje dziecku poza samym językiem, ile kosztuje w Warszawie w 2026 roku, jakie są realne wady tego rozwiązania i na co zwrócić uwagę, zanim podpiszesz umowę.





Czym jest dwujęzyczne przedszkole i czym różni się od przedszkola z angielskim?

Przedszkole dwujęzyczne pracuje w dwóch językach równolegle, przez cały dzień. Przedszkole „z angielskim” realizuje polski program i dokłada do niego zajęcia językowe, najczęściej 2–5 razy w tygodniu po 30 minut. Różnica jest zasadnicza, choć na stronach internetowych obie placówki potrafią wyglądać podobnie.

Warto tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od września 2017 roku język obcy nowożytny jest obowiązkowym elementem podstawy programowej wychowania przedszkolnego w każdym przedszkolu w Polsce, także publicznym. Nowa podstawa programowa, która obowiązuje od 1 września 2026 roku, utrzymuje ten obszar. Oznacza to, że sam „angielski w przedszkolu” nie jest już wyróżnikiem. Wyróżnikiem jest to, ile tego języka jest i w jakiej formie dziecko go dostaje.





Immersja i CLIL – jak dzieci uczą się języka w przedszkolu dwujęzycznym?

Immersja językowa (ang. immersion, dosłownie „zanurzenie”) polega na tym, że dziecko przebywa w środowisku, w którym drugi język jest naturalnym narzędziem komunikacji. Nauczyciel anglojęzyczny nie tłumaczy słówek, tylko mówi do dziecka po angielsku o tym, co dzieje się tu i teraz: „Put on your shoes”, „Let's wash our hands”. Dziecko rozumie z kontekstu, gestu i powtarzalności sytuacji.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane nauczanie treści i języka. W praktyce przedszkolnej oznacza, że zajęcia o porach roku, liczeniu czy zwierzętach prowadzone są po angielsku. Język jest tu środkiem, a nie celem. Właśnie dlatego dziecko po roku w dobrym przedszkolu dwujęzycznym potrafi opowiedzieć po angielsku o pogodzie, a nie tylko wyrecytować nazwy kolorów.

Najczęściej spotykany model to dwóch nauczycieli w grupie: polskojęzyczny i anglojęzyczny, każdy konsekwentnie mówiący w swoim języku. Metoda ta nazywana jest „jedna osoba – jeden język” i daje dziecku jasny sygnał, w którym języku rozmawia z daną osobą.





Co daje dziecku dwujęzyczne przedszkole? Korzyści poza językiem

Najbardziej oczywista korzyść to sam język. Dziecko, które od 3. roku życia codziennie słyszy angielski od native speakera, przyswaja wymowę i intonację w sposób, którego później bardzo trudno nadrobić. Nauka odbywa się bez wysiłku, przy okazji zabawy, bez zeszytów i sprawdzianów. W wieku szkolnym to samo wymaga już świadomej pracy.

Są jednak korzyści mniej widoczne, o których rodzice rzadko myślą na początku.

Dzieci dwujęzyczne szybciej rozwijają tak zwane funkcje wykonawcze: zdolność przełączania uwagi między zadaniami, hamowania automatycznych reakcji i utrzymywania koncentracji. Dzieje się tak, ponieważ mózg dziecka nieustannie wybiera, którego języka użyć w danej sytuacji, i „wycisza” ten drugi. To trening, który odbywa się setki razy dziennie.

Druga rzecz to świadomość językowa. Dziecko, które zna dwa systemy, wcześniej rozumie, że słowo i rzecz to nie to samo, że ten sam przedmiot może mieć różne nazwy. Pomaga to później w nauce czytania i w przyswajaniu kolejnych języków.

Trzecia korzyść to otwartość. Dziecko oswojone z tym, że ludzie mówią różnie, mniej boi się nowych sytuacji i obcych osób. W międzynarodowym środowisku, jakie często tworzy się w takich placówkach, różnorodność jest po prostu normą.





Czy dwujęzyczne przedszkole opóźnia mowę dziecka?

To najczęstsza obawa rodziców i trzeba ją potraktować poważnie, bo wiele osób rezygnuje z przedszkola dwujęzycznego właśnie z tego powodu.

Aktualna wiedza logopedyczna i psycholingwistyczna jest tu jednoznaczna: dwujęzyczność sama w sobie nie powoduje opóźnienia rozwoju mowy. Dzieci dwujęzyczne mogą w pewnym okresie mieszać oba języki w jednym zdaniu (tzw. code-mixing) albo mieć chwilowo mniejszy zasób słów w każdym z języków z osobna, ale łączny zasób słownictwa jest porównywalny lub większy niż u rówieśników jednojęzycznych. Mieszanie języków mija samoistnie, zwykle do 5.–6. roku życia.

Tu wiele osób popełnia ten sam błąd: traktuje normalne etapy rozwoju dwujęzycznego jako objaw problemu. Jeśli masz wątpliwości, warto skonsultować się z logopedą, który ma doświadczenie z dziećmi dwujęzycznymi. Dziecko z zaburzeniem rozwoju mowy wymaga diagnozy niezależnie od tego, w ilu językach funkcjonuje, a dwujęzyczność nie jest przeciwwskazaniem do terapii.

Pewna ostrożność jest wskazana w jednej sytuacji: gdy dziecko ma zdiagnozowane poważne zaburzenie rozwoju mowy lub komunikacji. Wtedy decyzję o przedszkolu dwujęzycznym warto podjąć razem ze specjalistą prowadzącym.





Ile kosztuje dwujęzyczne przedszkole w Warszawie w 2026 roku?

Czesne w przedszkolach dwujęzycznych w Warszawie w 2026 roku mieści się najczęściej w przedziale 1 500–1 800 zł miesięcznie, przy pełnych widełkach od około 800 zł do 2 500 zł. Do tego trzeba doliczyć wyżywienie (zwykle 15–25 zł dziennie), wpisowe (jednorazowo od kilkuset do ponad 1 000 zł) oraz zajęcia dodatkowe spoza pakietu.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różnica między placówką za 1 200 zł a tą za 2 200 zł wynika tylko z lokalizacji. W praktyce wygląda to trochę inaczej. Na cenę wpływają przede wszystkim: liczba godzin z native speakerem, wielkość grupy, obecność dwóch nauczycieli w sali przez cały dzień, program dodatkowy (szachy, muzyka, sport) i certyfikacje placówki. Przedszkole, które ma anglojęzycznego nauczyciela w każdej grupie przez cały dzień, ma po prostu wyższe koszty kadrowe niż to, które zatrudnia jednego lektora „obchodzącego” grupy.

Warto też pamiętać o dofinansowaniu. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację z budżetu gminy, a część z nich uczestniczy w programach samorządowych, dzięki czemu czesne jest niższe. Przy porównywaniu ofert pytaj zawsze o cenę po uwzględnieniu dotacji oraz o to, co dokładnie wchodzi w jej skład.





Wady i ograniczenia dwujęzycznego przedszkola – o czym rzadko mówi się na dniach otwartych

Byłoby nieuczciwie opisywać tylko zalety. Jest kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę.

Pierwsza to okres adaptacji. Dziecko trafiające do grupy, w której jedna z opiekunek mówi w niezrozumiałym języku, może przez pierwsze tygodnie być bardziej zmęczone i rozdrażnione niż w zwykłym przedszkolu. To normalne i mija, ale wymaga od rodziców cierpliwości. Dobra placówka ma przygotowany program adaptacyjny, w którym rodzic przez pierwsze dni towarzyszy dziecku.

Druga to kadra. Jakość przedszkola dwujęzycznego zależy w ogromnym stopniu od tego, czy nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie dobrymi pedagogami. Native speaker bez przygotowania do pracy z małymi dziećmi to częsty problem w placówkach, które konkurują głównie ceną. Rotacja kadry anglojęzycznej bywa też wyższa niż polskiej.

Trzecia to ciągłość. Jeśli po przedszkolu dwujęzycznym dziecko trafi do zwykłej szkoły z dwiema godzinami angielskiego tygodniowo, część nabytych umiejętności z czasem osłabnie. Język trzeba podtrzymywać. Dlatego warto myśleć o edukacji dwujęzycznej jako o ścieżce, a nie o pojedynczym etapie, i sprawdzić, czy placówka prowadzi również szkołę podstawową.





Jak wybrać dobre przedszkole dwujęzyczne? Lista kontrolna dla rodzica

Przy wyborze przedszkola dwujęzycznego sprawdź dziewięć rzeczy:

Ile czasu dziennie dziecko spędza w języku angielskim. Poniżej 50% trudno mówić o dwujęzyczności. Zapytaj wprost i poproś o plan dnia. Czy w grupie jest dwóch nauczycieli przez cały dzień, czy anglojęzyczny lektor tylko „wchodzi” na zajęcia. Kim są nauczyciele anglojęzyczni. Native speaker czy Polak z certyfikatem C1/C2? Czy ma przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym? Wielkość grupy. Immersja działa, gdy nauczyciel ma czas na rozmowę z każdym dzieckiem. W grupie 25-osobowej jest to trudne. Metoda pracy i certyfikaty. Plan daltoński, Montessori, CLIL, Cambridge – to nie są hasła marketingowe, jeśli placówka potrafi wyjaśnić, jak je realizuje w codziennej pracy. Program adaptacyjny. Czy rodzic może być z dzieckiem w pierwszych dniach? Godziny otwarcia i elastyczność. Standard w Warszawie to 7:00–18:00, ale sprawdź, czy możliwe jest wydłużenie pobytu. Wyżywienie i diety. Catering czy własna kuchnia, obsługa diet eliminacyjnych (bezmleczna, bezglutenowa, bez jaj). Ciągłość edukacji. Czy placówka prowadzi szkołę podstawową, do której dziecko przejdzie bez ponownej rekrutacji.

Przykładem placówki, która spełnia większość tych kryteriów, jest sieć przedszkoli i szkół dwujęzycznych https://academyinternational.pl/, działająca w Warszawie od ponad 30 lat. W każdej grupie przedszkolnej pracują równolegle dwie nauczycielki, polskojęzyczna i anglojęzyczna, a dzieci mają kontakt z angielskim przez co najmniej 50% czasu pobytu. Placówki łączą immersję i CLIL z planem daltońskim (certyfikat Dalton International), prowadzą przygotowanie do egzaminów Cambridge (ośrodek egzaminacyjny ze 100% zdawalnością), a przedszkola w Centrum, na Żoliborzu i w Wilanowie są otwarte od 7:30 do 18:00 z możliwością wydłużenia do 19:00. Dzieci przyjmowane są od 2,5 roku, a przejście do szkoły podstawowej tej samej sieci zapewnia ciągłość dwujęzycznej edukacji aż do klasy ósmej.





Przedszkole dwujęzyczne, językowe i publiczne – porównanie

Cecha Przedszkole publiczne Przedszkole „z angielskim” Przedszkole dwujęzyczne Angielski w ciągu dnia ok. 2 x 15–30 min tygodniowo (wymóg podstawy programowej) 2–5 zajęć tygodniowo po 30 min min. 50% czasu pobytu, codziennie Kto uczy nauczyciel wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami językowymi lektor zewnętrzny drugi nauczyciel w grupie (często native speaker) Metoda zajęcia językowe zajęcia językowe immersja i CLIL Czesne (Warszawa 2026) bezpłatne 5 godz. dziennie, kolejne godziny za symboliczną opłatą ustalaną przez gminę (dzieci do 5 lat); 6-latki bezpłatnie ok. 1 000–1 500 zł/mies. ok. 1 500–1 800 zł/mies. (800–2 500 zł) Efekt po 3 latach rozpoznawanie podstawowych słów proste zwroty, piosenki swobodna komunikacja w codziennych sytuacjach



Dla kogo dwujęzyczne przedszkole ma największy sens?

W praktyce na edukacji dwujęzycznej najwięcej zyskują trzy grupy dzieci. Po pierwsze dzieci z rodzin, w których żadne z rodziców nie mówi swobodnie po angielsku i przedszkole jest jedynym źródłem drugiego języka. Po drugie dzieci z rodzin mieszanych lub międzynarodowych, które potrzebują równowagi między polskim a angielskim. Po trzecie dzieci, które za kilka lat mają pójść do szkoły dwujęzycznej lub międzynarodowej, bo przedszkole przygotowuje je do takiego trybu nauki.

Jeśli planujesz, że dziecko zostanie w polskim systemie edukacji i nie masz możliwości podtrzymywać angielskiego po przedszkolu, korzyść będzie mniejsza, choć nadal realna: dobra wymowa i brak bariery przed mówieniem zostają na lata.





Dwujęzyczne przedszkole – najczęstsze pytania (FAQ)

Od jakiego wieku dziecko może iść do przedszkola dwujęzycznego? Większość placówek przyjmuje dzieci od 2,5 roku, część prowadzi także żłobki dwujęzyczne od 6. miesiąca życia. Im wcześniej dziecko zaczyna, tym naturalniej przyswaja wymowę.

Czy dziecko musi znać angielski przed rozpoczęciem przedszkola dwujęzycznego? Nie. Immersja zakłada, że dziecko zaczyna od zera i uczy się z kontekstu. Dzieci dołączające w wieku 4–5 lat również dobrze sobie radzą, choć potrzebują nieco dłuższej adaptacji.

Czy rodzice muszą mówić po angielsku w domu? Nie, i wręcz nie jest to zalecane, jeśli nie mówią biegle. W domu najlepiej mówić do dziecka w języku, w którym rodzic czuje się najswobodniej.

Czy dwujęzyczne przedszkole realizuje polską podstawę programową? Tak. Każde przedszkole w Polsce, także niepubliczne i dwujęzyczne, ma obowiązek realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Angielski jest dodatkowym językiem pracy, a nie zastępstwem polskiego programu.

Czy po przedszkolu dwujęzycznym dziecko poradzi sobie w zwykłej szkole? Tak. Dzieci po przedszkolu dwujęzycznym nie mają problemów z nauką w języku polskim. Problemem bywa raczej nuda na lekcjach angielskiego, które są dla nich zbyt proste.

Ile kosztuje przedszkole dwujęzyczne w Warszawie? W 2026 roku zwykle 1 500–1 800 zł miesięcznie, w zależności od dzielnicy, wielkości grup i programu. Do tego wyżywienie i wpisowe.

Czy dziecko z opóźnionym rozwojem mowy może iść do przedszkola dwujęzycznego? W większości przypadków tak, ale decyzję warto skonsultować z logopedą prowadzącym. Dwujęzyczność nie pogłębia zaburzeń mowy, ale wymaga uważnej obserwacji dziecka.