Jaką specyfikację ma iPhone 14?

7 września 2022, 18:02

Premiera każdego smartfona od Apple to ogromne wydarzenie w świecie technologicznym. W przeszłości iPhone’y wyznaczały trendy w tworzeniu nowych generacji telefonów komórkowych, dlatego premiera urządzeń spod szyldu nadgryzionego jabłka wiąże się z dużymi oczekiwaniami fanów i ekspertów. Na połowę września zaplanowano ujawnienie oficjalnych informacji o iPhonie 14, jednak już teraz specyfikacja smartfona przedostała się do mediów. Czego można się spodziewać po nowym modelu od Apple?

iPhone 14 - specyfikacja

Pod względem rozdzielczości wyświetlacza wersja oznaczona numerem czternastym ma nie zmienić się od poprzedniego modelu iPhone’a - w tym wypadku również konsumenci będą mieli do czynienia z 6,1-calowym ekranem. Nowością dla fanów produktów firmy Apple będzie natomiast procesor Apple 16 Bionic, którego główną funkcją ma być ograniczenie energii wykorzystywanej do zasilania urządzenia. Próżno natomiast oczekiwać, że twórcy smartfona zdecydują się na wykorzystanie w nowym modelu bardziej wytrzymałej baterii - w tym przypadku będą to ponownie akumulatory o pojemności około 3200 mAh. W przypadku podstawowego modelu iPhone’a 14 konsumenci otrzymają 6 GB pamięci operacyjnej i nowy aparat do wykonywania tak zwanych „selfie”, który ma zapewnić wysoką rozdzielczość zdjęć. iPhone 14 będzie również masywniejszy i grubszy. Jest to efekt nowej matrycy OLED, która wykorzystuje więcej miejsca w obudowie.

iPhone 14 - wersja klasyczna, Pro, Plus czy Pro Max?

Dnia 16 września 2022 roku do przedsprzedaży mają trafić wszystkie wersje iPhone’a 14. Taka praktyka firmy Apple jest doskonale znana bardziej doświadczonym ekspertom, jednak warto przypomnieć że główny model będzie stanowił najbardziej podstawowy model urządzenia. Na rynek trafią bowiem również wersje z oznaczeniami „Pro”, „Plus” oraz „Pro Max”. Różnice pomiędzy nimi są zauważalne, dlatego warto rozważyć wybór jednego z urządzeń z atrakcyjniejszą specyfikacją techniczną. iPhone 14 Pro jest nieznacznie większy od wersji standardowej (6,12 cala) i posiada ekran OLED z technologią gwarantującą odświeżanie w częstotliwości 120 Hz. Podobne rozwiązanie zastosowano w modelach „Plus” i „Pro Max”, jednak dodatkowym atutem jest w ich przypadku większy ekran. Bardziej zaawansowane wersje mają być też znacznie droższe od standardowego iPhone’a 14. Przekątna ekranu w ich przypadku ma mieć 6,68 i 6,69 cala (odpowiednio iPhone 14 Plus i iPhone 14 Pro Max).

Czy warto kupić nowego iPhone’a?

Premiera każdego nowego smartfona wiąże się z dużym oczekiwaniem konsumentów. Większość fanów oczekuje sporych zmian w kolejnych generacjach telefonów, dzięki którym możliwe będzie całkowite wyeliminowanie mankamentów poprzedników. Możliwość przetestowania i sprawdzenia możliwości oraz funkcji urządzenia przez indywidualnych użytkowników jest w praktyce możliwa wyłącznie po dokonaniu zakupu. Warto jednak rozważyć, czy nowy model telefonu jest w tym przypadku niezbędnym zakupem. Jedyne różnice pomiędzy modelami iPhone’ów o numerach 13 i 14 wiążą się z wykorzystaniem nowych procesorów i niewielkimi zmianami rozmiarów urządzenia. Różnice będą jedynie zauważalne dla osób, które dotychczas korzystały ze starszych generacji telefonów. Oczywiście istnieją również modyfikacje w wersjach iPhone’a 14, jednak w przypadku wyboru standardowej wersji zastosowane zmiany można określić mianem kosmetycznych.