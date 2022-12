Kaszel utrzymujący się już 2 tygodnie

29 listopada 2022, 10:07

Kaszel to fizjologiczny odruch bezwarunkowy. Jest reakcją organizmu, jego mechanizmem obronnym. Służy on oczyszczeniu dróg oddechowych, zarówno z zanieczyszczeń, jak i potencjalnych ciał obcych. Następuje poprzez pobudzenie obszarów kaszlowych, obecnych w tchawicy, krtani, nosogardzieli oraz oskrzelach. Kaszel nie musi oznaczać niczego niepokojącego. Często towarzyszy nam przy zwykłym przeziębieniu lub lekkiej infekcji. Kiedy jednak powinniśmy zacząć się niepokoić? Ile trwa zwykły kaszel? Co należy zrobić, gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie? Na wszystkie te pytania odpowie artykuł poniżej.

Kaszel - przyczyny

Przyczyn kaszlu może być bardzo wiele. Powodem mogą być zarówno poważne choroby, jak i chwilowe infekcje. Katalog chorób, którym towarzyszy jest bardzo długi, dlatego nie powinno się się go bagatelizować. Kaszel może być wywołany przez:

zapalenie płuc,

zatorowość płucną,

ciało obce,

astmę,

krztusiec,

gruźlicę,

palenie tytoniu,

niewydolność serca,

nowotwór nagłośni.

Do najczęstszych przyczyn kaszlu o charakterze przejściowym należą infekcje bakteryjne i wirusowe. Przy przeziębieniu obok kataru i osłabienia, często obecny jest kaszel. Warto sprawdzić przyczynę oraz możliwe skutki.

Rodzaje kaszlu

Aby ustalić przyczynę kaszlu bardzo ważne będzie określenie jego rodzaju. Można wyróżnić przede wszystkim kaszel mokry oraz suchy. Pierwszemu z nich towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny nagromadzonej w układzie oddechowym. Często zwiastuje silne stany zapalne. Nieprzyjemne odrywanie się wydzieliny jest szczególnie problematyczne w nocy. Kaszel suchy odbywa się bez odpluwania wydzieliny. Zazwyczaj jest pierwszym sygnałem w procesach zapalnych. Wyróżnić można także kaszel poranny. Jest on konsekwencją nagromadzenia wydzieliny w oskrzelach. Jest on charakterystyczny dla osób palących papierosy, ale nie tylko. Może zwiastować on zapalenie oskrzeli.

Kaszel ponad dwa tygodnie - co zrobić?

Każdy, długo utrzymujący się objaw choroby nie może zostać zbagatelizowany. W pierwszej kolejności możesz wypróbować domowych sposobów rozwiązania problemu. Pomocny dla załagodzenia kaszlu będzie ciepły okład na szyję. Stosuj go wieczorami, a z pewnością odczujesz ulgę. Nie należy zapominać o dobroczynnym działaniu ziół. Pomocny będzie korzeń prawoślazu. Załagodzi on stan zapalny i stworzy barierę ochronną dla przełyku. Innym darem natury, który możesz wypróbować będzie kwiat dziewanny. Zawiera on flawonoidy i saponiny, które charakteryzuje działanie przeciwzapalne. Zioła są dostępne w aptekach.

Co jeśli domowe sposoby nie pomogą?

Kaszel może być oznaką wielu, bardzo poważnych chorób. Dlatego nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Kaszel, który utrzymuje się ponad dwa tygodnie, powinien stanowić znak alarmowy. Warto umówić się na wizytę u specjalisty, który rozwiąże twój problem. W przypadku podejrzenia choroby przewlekłej lekarz rodzinny, zleci specjalistyczne badania, które wskażą kierunek leczenia. Kaszel należy do jednych z najbardziej nieprzyjemnych, problematycznych i uporczywych objawów choroby, dlatego nie warto się męczyć. Szybka diagnoza daje większą na wyleczenie, bez niekorzystnych powikłań.