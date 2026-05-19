Klima do mieszkania — luksus czy standard? (art. spons.)

19 maja 2026, 16:40

Trzydzieści lat temu dawaliśmy sobie radę bez klimatyzacji. Jak i bez Internetu — w Polsce korzystało z niego nieco ponad 1% populacji. Dziś bez dostępu do sieci czujemy się odcięci od świata, a w coraz częstsze tropikalne noce bez klimatyzacji — odcięci od tlenu. Status klimatyzacji w mieszkaniu się zmienił. Już nie jest ona postrzegana jako dobro luksusowe, a jako standardowe wyposażenie. Zamiast pytać, „czy warto?”, trzeba więc zastanowić się „który model klimatyzatora wybrać?”.

Czy lato 2026 będzie gorące?

W analizach sezonu letniego 1996 r. sierpień oceniany jest jako normalny pod względem termicznym dla większości Polski. Średnia temperatura wynosiła ok. 17-17,5°C. W sierpniu 2024 r. — bazując na opracowaniach klimatycznych raportów IMGW — owa średnia temperatura wzrosła do 20-21°C. Hasła „tropikalne noce”, „anomalia nową normą” czy „ekstremalne zjawiska pogodowe” przestały być nagłówkami z brukowców, a stały się codziennością. Rok 2025 podjął rękawicę i uplasował się na 9. miejscu w rankingu najcieplejszych lat w Polsce od 1951 r. Jak będzie w 2026 nie wiadomo, ale jedno jest pewne — patrząc na dane z ostatnich trzech dekad, można założyć, że pojęcie „chłodnego lata” i tak będzie oznaczało upał.

Sprzymierzeńcem w radzeniu sobie ze skutkiem zmian jest klimatyzacja. Nowoczesne urządzenia są eleganckie, minimalistyczne, gotowe do pracy w jeden dzień, rozsądne cenowo i zaskakująco energooszczędne. Gdy przyjrzeć się specyfikacji klimatyzatorów Immergas widać, że każdy z nich ma conajmniej klasę energetyczną A++ w chłodzeniu. Oznacza to, że komfort termiczny idzie w parze z racjonalnymi rachunkami za prąd.

Klimatyzacja do mieszkania — komfort tańszy niż nowy smartfon

Koszt klimatyzatora do mieszkania może stanowić mniej niż połowę ceny flagowego smartfona topowej marki. To całkiem niewiele biorąc pod uwagę, jak bardzo może on zmienić jakość każdego dnia (i nocy) spędzonych w czterech ścianach. Przebywanie w pomieszczeniach, gdzie temperatura ma optymalną, komfortową wartość przekłada się bowiem na jakość snu, zdolność koncentracji i poziom energii. A te z kolei na wszystko inne: pracę, relacje, nastrój.

Aby dbanie o odpowiedni klimat w mieszkaniu było jak najprostsze, klimatyzatory Immergas są opcjonalnie wyposażone w zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CLIMAsmart. Pozwala ona na zaprogramowanie tygodniowego harmonogramu pracy systemu, regulację prędkości wentylatora, zmianę temperatury z kanapy albo włączenie urządzenia w drodze z pracy.

Skoro o komforcie mowa, należy wspomnieć, że urządzenia Immergas mają funkcję Sleep, która wycisza hałas i sprzyja zasypianiu. Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Thor przy niskiej prędkości wentylatora wytwarza jedynie 22 dB(A) — to tyle, co szeleszczące liście.

Co warto wiedzieć o klimatyzacji w mieszkaniu?

Montaż klimatyzacji w mieszkaniu w większości przypadków nie jest skomplikowany. Co więcej — ekipa instalatorów jest w stanie zrobić go w kilka godzin. Wcześniej warto jednak rozważyć kilka kwestii:

- zgoda na montaż jednostki zewnętrznej — mieszkając w bloku lub kamienicy (której np. elewacja objęta jest opieką administracji budynku), montaż jednostki zewnętrznej może wymagać zgody spółdzielni, wspólnoty, zarządcy budynku czy konserwatora. Dla sprawnej instalacji, należy dopełnić tych formalności przed montażem;

- miejsce na jednostkę zewnętrzną — klimatyzator typu split składa się z dwóch części: wewnętrznej i zewnętrznej, która najczęściej montowana jest na balkonie lub elewacji. Warto zastanowić się nad jej lokalizacją, by wyglądała estetycznie i nie kolidowała z przestrzenią użytkową;

- odprowadzanie skroplin — podczas chłodzenia w klimatyzatorze skrapla się wilgoć, którą trzeba odprowadzić. Najczęściej w tym celu montuje się rurkę odprowadzającą wodę do przeznaczonego na nią zbiornika. Czasem jednak układ mieszkania na to nie pozwala. Wówczas należy porozmawiać z instalatorem na temat opcji z pompką skroplin, która tłoczy wodę bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego;

- montaż przez specjalistów — montaż klimatyzacji powinien wykonać certyfikowany instalator z uprawnieniami F-gazowymi. Robienie tego samodzielnie nie tylko grozi utratą gwarancji, ale może też być po prostu niebezpieczne — zarówno dla instalacji elektrycznej mieszkania, jak i dla domowników.

Klima do mieszkania. Podsumowanie

Zanim fala upałów przypomni, czym są „tropikalne noce”, warto zastanowić się nad wyborem klimatyzacji do mieszkania. Wybierając rozwiązania od Immergas, zyskuje się pewność inwestycji w najwyższy standard, pełne wsparcie techniczne, połączenie z systemem smart home oraz bezkompromisową wydajność klasy minimum A++.

Zimą nikt nie kwestionuje potrzeby ogrzewania mieszkania, pora więc przestać traktować chłodzenie jako zbędny luksus — w 2026 roku klimatyzacja to po prostu standard.