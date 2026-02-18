Jak porozmawiać z Obcym? Historia komunikacji z innymi światami

18 lutego 2026, 10:58

Ponad 50 lat temu, 16 listopada 1974 roku, wysłano słynną wiadomość z Arecibo – skierowany w przestrzeń kosmiczną przekaz radiowy, w którym zawarto podstawowe informacje o ludzkości i Ziemi. Jednak pomysły, jak skontaktować się z istotami pozaziemskimi zaczęły powstawać już na początku XIX wieku. A jeszcze wcześniej rozważano istnienie takich istot.

Już Demokryt (V w. p.n.e.) i Epikur (IV w. p.n.e.) rozważali istnienie innych zamieszkanych światów. O takiej możliwości wspominali też Lukrecjusz czy Plutarch, a Lukian z Samosaty w II wieku napisał satyrę, w której mieszkańcy Księżyca i Słońca walczyli o prawo do kolonizacji Wenus.

Z drugiej strony mamy zaś Arystotelesa, który odrzucał możliwość istnienia innych światów. Wywarł on tak przemożny wpływ na średniowiecze, że nazywano go wówczas Filozofem. Z wielkiej litery, jakby tylko on był godny tego miana. I za nim odrzucono początkowo możliwość istnienia wielu światów.

Jednak w XIII wieku zaczęło się to zmieniać. W 1277 roku biskup Paryża Étienne Tempier potępił wiele tez Arystotelesa, w tym i tę o niemożności istnienia wielu światów. Pogląd taki ograniczał bowiem wszechmoc Boga. W XIV wieku biskup Mikołaj z Oresme poddał krytyce argumenty Arystotelesa i doszedł do wniosku, że z punktu widzenia rozumu istnienie wielu światów jest możliwe i nie sprzeciwia się wierze. Podobne poglądy były formułowane też przez Ockhama i szkołę oksfordzką. Zawsze jednak była to spekulacja teologiczno-filozoficzna „czy Bóg mógłby stworzyć inne światy?” a nie „czy inne światy istnieją?".

Poglądy o zaludnionym kosmosie rozwijały się przez kolejne wieki, aż w końcu, w XIX wieku zaczęły rodzić się koncepcje kontaktu z mieszkańcami innych ciał niebieskich.

Już w latach dwudziestych XIX wieku Carl Friedrich Gauss miał zaproponować wysłanie sygnału na Księżyc. Jego pomysł był niezwykle prosty: należało wyciąć w syberyjskiej tajdze olbrzymi trójkąt z trzema kwadratami — kształt znany jako figura Pitagorasa — obsiewając jego wnętrze pszenicą lub żytem, tak by kontrastował kolorystycznie z otaczającym lasem. Kontrast miał być widoczny nawet z Księżyca. Jeśli na Srebrnym Globie żyją inteligentne istoty zdolne do obserwacji Ziemi, figury geometryczne rozpoznają jako dowód istnienia matematyki po naszej stronie. Bo matematyka jest taka sama we wszystkich światach.

Innym pomysłem wielkiego fizyka było wykorzystanie skonstruowanego przezeń urządzenia, heliotropu. Składał się on z luster odbijających światło słoneczne w określonym kierunku. W liście z 1822 roku do Heinricha Wilhelma Matthausa Olbersa Gauss pisał, że 100 luster, każde o powierzchni około 1,5 metra kwadratowego, mogłoby wysłać sygnał na Marsa.

Motyw geometryczny przewija się przez cały XIX wiek. Camille Flammarion, francuski astronom i popularyzator nauki, który twierdził, że Układ Słoneczny roi się od życia. Według Flammariona, aby skomunikować się z Marsjanami, wystarczy wytyczyć na równinie trójkąty i koła o średnicy stu kilometrów, a następnie — i to jest klucz — zmieniać ich kształt. Zmiana to dowód intencji, a intencja to dowód rozumu. Natura nie zmienia figur geometrycznych. Tylko umysł to robi. Idee Flammariona, jego przekonanie o istnieniu inteligentnego życia na Marsie i innych planetach Układu Słonecznego, wywarły duży wpływ na francuskich astronomów.

Inny pomysł miał Joseph von Littrow, dyrektor Obserwatorium Wiedeńskiego. W 1840 roku zaproponował wykopanie na Saharze sieci kanałów w kształcie okręgu o średnicy trzydziestu kilometrów, napełnienie ich wodą, nalanie na wierzch nafty i podpalenie nocą. Płonące geometryczne figury miały być widoczne z innych planet jako bezdyskusyjny sygnał obecności inteligentnego życia.

Charles Cros poszedł w kierunku bardziej technicznym. Jego projekt z 1869 roku, przedstawiony Akademii Nauk, zakładał użycie potężnych źródeł elektrycznego światła skupionych w zwierciadłach parabolicznych. Ale Cros myślał dalej niż tylko o "byciu widzianym" — interesował go język. Proponował sekwencje numeryczne przekładane na wzory złożone z kropek, które można by interpretować jako obrazy. Rytmiczne przerwy między błyskami miały odróżniać sygnał sztuczny od naturalnego. Był przekonany, że Marsjanie mogli już próbować się z nami kontaktować — a jasne plamy obserwowane na powierzchni Marsa to właśnie ich sygnały, które my, nieświadomi, braliśmy za zjawiska atmosferyczne.