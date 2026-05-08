Aluminium, stal, ABS lub drewno: jaką kratkę wentylacyjną wybrać do danego zadania

8 maja 2026, 18:47

Projektujesz meble tak, aby sprzęt „oddychał”, a fronty nie traciły wyglądu. Materiał kratki nie jest dekoracyjnym drobiazgiem: decyduje on o odporności na wilgoć, temperaturę, uderzenia i środki czyszczące na długie lata. Błąd w tym zakresie skutkuje przegrzaniem, świstem powietrza i utratą koloru.

Kiedy sięgasz po próbki, warto zwrócić uwagę nie tylko na fakturę i odcień. Weź pod uwagę, gdzie będzie znajdować się kratka wentylacyjna do mebli: w kuchni, na szafce pod telewizorem, szafce z ekspresem do kawy i piekarnikiem.





Kryteria, na których warto się oprzeć

Przed wyborem materiału należy ustalić warunki eksploatacji — wtedy decyzja nie będzie oparta na „wyglądzie”, ale na faktach:

wilgotność i para: w pobliżu zlewu/zmywarki, w niszach piekarnika i ekspresu do kawy;

temperatura: długotrwała 50–70°C i krótkotrwałe skoki powyżej;

uderzenia i sprzątanie: ryzyko zadrapań, kontakt z alkalicznymi/kwasowymi środkami;

estetyka: mat/połysk, kolor dopasowany do profili lub kontrastowy.

Te cztery punkty to szybki filtr, który pozwala odrzucić zbędne opcje jeszcze w salonie wystawowym.





Materiał „pod zadanie”: krótki przewodnik

Poniżej znajduje się praktyczna „ściągawka” z argumentami i odniesieniami do norm. Pomoże ona uniknąć przepłacania i marnowania zasobów:

Aluminium (anodowane/proszkowe). Lekkie, odporne na korozję, nie boi się regularnego czyszczenia na mokro. Anodowanie tworzy nieusuwalną warstwę tlenku o grubości 10–25 μm (ISO 7599), odporną na ścieranie. Malowanie proszkowe daje 70–100 μm polimeru, dobrze utrzymuje kolor (EN 13523). Najlepsze rozwiązanie dla kuchni i sprzętu wbudowanego. Stal (ocynkowana/nierdzewna, proszkowa). Maksymalna sztywność, wysoka odporność na uderzenia, w przypadku stali nierdzewnej — doskonała odporność na korozję podczas czyszczenia na mokro. Minus — waga i ryzyko odprysków powłoki przy silnych uderzeniach, dlatego należy zwracać uwagę na jakość podłoża i podkładu. Dobra do miejsc o dużym natężeniu ruchu lub dużych formatach. Tworzywo ABS. Ciepłe w dotyku, lekkie rozwiązanie z bogatą paletą wzorów. Przy ostrożnej eksploatacji służy przez lata, ale jest wrażliwy na przegrzanie i agresywne środki czyszczące (szkło ~105 °C, temperatury robocze są zazwyczaj niższe, odporność na rozpuszczalniki jest ograniczona). Nadaje się do szafek pod telewizor, garderób, pokoi dziecięcych — z dala od pary/piekarników. 4. Drewno/fornir. Taktylność i wizualna spójność z frontami. Wymaga idealnego uszczelnienia końcówek i stabilnego klimatu: przy wahaniach wilgotności możliwe są deformacje. Stosować w „suchych” strefach i przy niskim wydzielaniu ciepła, w kuchniach i mokrych niszach — tylko jako ozdobną nakładkę na metalowy „rdzeń”.

Po wybraniu materiału sprawdź, czy „aktywny” przekrój perforacji odpowiada wydzielaniu ciepła przez sprzęt: najczęściej dopływ powietrza znajduje się w cokole, wyciąg — w górnej części szafki, a za urządzeniem pozostawia się kanał 20–30 mm dla naturalnego ciągu.





© viyar.pl

Wniosek i mała wskazówka

Wybierz aluminium lub stal nierdzewną do gorących i wilgotnych obszarów, ABS — do „zimnych” obudów bez pary, drewno — tam, gdzie ważny jest styl i stabilny mikroklimat. Poproś sprzedawcę o karty techniczne z odniesieniem do norm ISO 7599 i EN 13523, przyłóż próbki do swojego oświetlenia (CRI ≥ 90) i sprawdź „żywą” powierzchnię perforacji — wtedy kratka będzie nie tylko ładnym elementem, ale także prawidłowo działającą częścią systemu.