Kredyt konsolidacyjny – kiedy się opłaca?

29 czerwca 2022, 20:03

Jeśli posiadasz kilka niespłaconych zobowiązań i chciałbyś znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji, to mamy dla Ciebie kilka przydatnych informacji. Już teraz sprawdź, czym jest kredyt konsolidacyjny oraz jak poradzić sobie ze swoimi zadłużeniami.

Na czym polega konsolidacja?

Przez pojęcie konsolidacji należy rozumieć połączenie kilku różnych zobowiązań w jedno, zwykle z niższą, miesięczną ratą. Jest to proces, który pozwala odzyskać, choć w jakimś stopniu, płynność finansową. Wynika to głównie z tego, że dzięki konsolidacji można liczyć na lepsze warunki spłaty. Naturalnie okres spłaty wydłuży się, lecz zamiast kilku rat będziemy mieć wyłącznie jedną. Zdecydowanie łatwiej jest ogarnąć spłatę jednego zobowiązania, co zaś przełoży się na sprawniejsze zarządzanie swoim budżetem.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony dla osób, które jednocześnie spłacają kilka zobowiązań i których powoli ta sytuacja zaczyna przerastać finansowo. Raczej nikogo nie zdziwi fakt, że najłatwiej starać się o konsolidację w instytucjach pozabankowych. Mniej formalności i po prostu szybszy proces weryfikacji klienta. Dodatkowo nie każdy może wykazać się zdolnością kredytową na wysokim poziomie. A jak dobrze wiemy, jest to kluczowe przy ubieganiu się o zobowiązanie w banku. Dlatego też dobrym rozwiązaniem może okazać się pożyczka konsolidacyjna, którą można dostać wręcz od ręki.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Jedną z zalet kredytu konsolidacyjnego jest jego elastyczność. Klient ma prawo wyboru co do tego, które zobowiązania ulegną konsolidacji. Mogą więc to być wszystkie zobowiązania bądź tylko wybrane. Pożyczka konsolidacyjna działa w bardzo prosty sposób. Mianowicie instytucja, u której decydujemy się na ten zabieg, spłaca wskazane przez nas zobowiązania i łączy je w jedno. Wygląda więc to trochę inaczej niż w przypadku standardowej pożyczki lub kredytu. Zwykle gotówka trafia wprost na konto wnioskodawcy. Tutaj jednak pożyczkodawca spłaca wskazane zobowiązania, klient natomiast w dalszym ciągu oddaje ten sam dług. Z tą różnicą, że zamiast kilku rat o różnej wysokości, będzie wyłącznie jedna, łatwiejsza do spłaty. Co więcej, konsolidacji mogą podlegać zarówno kredyty, jak i pożyczki pozabankowe. Często osoby zadłużone zastawiają się, czy możliwa jest konsolidacja chwilówek i pożyczek. Jak się okazuje – tak, jak najbardziej.

Gdzie złożyć wniosek?

Nadal wielu konsumentów korzysta z możliwości składania wniosku bezpośrednio w oddziale instytucji finansowej. Szybszym rozwiązaniem będzie jednak wnioskowanie online. Już wspominaliśmy, że banki rzadko kiedy decydują się udzielić zobowiązania osobom zadłużonym. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem wydaje się być kredyt konsolidacyjny w firmie pozabankowej, inaczej też zwany pożyczką konsolidacyjną. Dlatego w pierwszej kolejności warto złożyć wniosek o konsolidację u jednego z parabanków działających na rynku. Zastanawiasz się może, gdzie najłatwiej otrzymać kredyt konsolidacyjny? Odpowiedzi na to pytanie oraz inne dotyczące konsolidacji znajdziesz na stronie https://super-pozyczka.pl/.

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?

Konsolidacja kredytów nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Trzeba to również brać pod uwagę. W dalszym ciągu będzie to przecież kolejne zobowiązanie, które należy spłacić. Jest to niewątpliwie forma pomocy dla zadłużonych, ale z pewnymi wadami, jak na przykład z dłuższym okresem spłaty. Jeśli jednak pożyczka konsolidacyjna pozwoli odzyskać stabilizację finansową, to oczywiście warto rozważyć tę opcję.