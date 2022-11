Historia i ciekawostki związane z kryptowalutami

wczoraj, 09:40

Kryptowaluty to zasoby cyfrowe tworzone przy użyciu nowoczesnej kryptografii opartej na technologii blockchain. Po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w 2009 roku, kiedy niezidentyfikowana osoba ukryła się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto w postaci pierwszej wersji Bitcoina. Po udanej premierze twórca Bitcoina wrócił w cień i do dziś pozostaje anonimowy.

Kryptowaluta (lub po prostu „krypto”) to cyfrowa wirtualna waluta. Kryptowaluty działają przy użyciu technologii zwanej blockchain. Blockchain to zdecentralizowana technologia rozłożona na wiele komputerów w celu zarządzania i rejestrowania transakcji.

Kryptowaluty są przechowywane w portfelach cyfrowych za pomocą kluczy szyfrujących, dlatego są uważane za bezpieczną metodę płatności.

Kryptowaluty to aktywa cyfrowe, których można używać podczas zakupów online, ale są one postrzegane bardziej jako inwestycje ze względu na dużą zmienność cen. Kryptowaluty są chronione kryptografią, więc nie można ich podrobić ani wyemitować podwójnie.

W każdym razie, nawet przy ugruntowanej strukturze prawnej, wykrywanie i identyfikacja przestępców jest niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym znacznych środków finansowych. Niejednokrotnie jedyną szansą na odnalezienie przestępcy jest jego ewentualne zaniedbanie. Wchodząc na rynek kryptowalut trzeba bardzo uważać, aby nie paść ofiarą oszustwa – co do tej pory szczególnie podkreślali eksperci, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego.

Najpopularniejsze kryptowaluty

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bez wątpienia Bitcoin – nazwa, z którą kojarzą się nawet osoby niezwiązane z inwestowaniem. To od niego zaczął się zalew informacji o świecie kryptowalut. Liczba dostępnych walut wirtualnych jest ogromna i bardzo zróżnicowana. Dzieje się tak głównie dlatego, że każdy z odpowiednimi umiejętnościami może wprowadzić na rynek własną kryptowalutę. Jednak niektóre waluty cyfrowe są lepiej znane i częściej wymieniane. Należą do nich Ethereum lub Ether, który jest znany jako główna alternatywa dla Bitcoina i jest w zasadzie bardzo do niego podobny.

Niektóre projekty znane są ze swojej użyteczności (np. w postaci wspierania rozwoju aplikacji zdecentralizowanych), inne natomiast to zazwyczaj projekty spekulacyjne tworzone dla żartów (np. Dogecoin). Niektóre projekty mają ogromną społeczność, podczas gdy inne to małe projekty, które mogą nie przetrwać nawet kilku miesięcy na rynku. Jednocześnie liczba „monet” obecnych na rynku jest bardzo duża. Według CoinMarketCap, nawet w pierwszym kwartale 2020 roku na rynku było ponad 5000 projektów altcoinowych, dwa lata później ponad dwukrotnie. To pokazuje, że dynamika tego rynku jest imponująca.

Inwestowanie w kryptowaluty

Coraz więcej osób jest zainteresowanych inwestowaniem przynajmniej niewielkiej części swoich środków w kryptowaluty. Jest to naturalne, ponieważ cyfrowe waluty były najbardziej dochodową klasą aktywów w ciągu ostatniej dekady, pomimo dużej zmienności cen, która przekłada się na wysokie ryzyko inwestycyjne. Dlatego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo finansowe, nikt nie powinien inwestować w fundusze kryptowalutowe, na których utratę nie może sobie pozwolić.

Podobnie jak w przypadku zwykłych giełd papierów wartościowych, istnieje kilka sposobów inwestowania. Jednak kryptowaluty niosą ze sobą szczególnie wysokie ryzyko w porównaniu z tradycyjnymi aktywami. Dzieje się tak, ponieważ są podatne na wiele czynników zewnętrznych. Wystarczy, że celebryci zapłacą w znanej kryptowalucie, a jej udział rośnie. To samo dzieje się, gdy celebryci chwalą go lub akceptują jako środek płatniczy. Niestety działa to również w drugą stronę. Kiedy rynki kryptowalut są krytykowane, odrzucane przez celebrytów lub blokowane przez określone kraje, notowania kryptowalut spadają.