Nasz mózg nie lubi księgowości. Jak wyjaśnia to zjawisko kognitywistyka i jak to zmienić?

14 lipca 2026, 16:25

W 2011 roku Roy Baumeister i John Tierney opisali zjawisko, które nazwali ego depletion (wyczerpaniem ego), czyli ograniczoną pulą zasobów decyzyjnych, którą każdego dnia dysponuje ludzki umysł. Gdy pula się kurczy przez podejmowanie decyzji, przełączanie między zadaniami i tłumienie impulsów, kolejne decyzje są podejmowane gorzej albo w ogóle nie są podejmowane. Badania nad zmęczeniem decyzyjnym pokazują, że sędziowie wydają gorsze wyroki po południu, lekarze rzadziej przepisują właściwe leki pod koniec dyżuru, a właściciele firm odkładają obowiązki administracyjne na wieczór – i często już do nich nie wracają. Pytanie brzmi więc: jak temu zaradzić?

Model siły: wola jako mięsień

Baumeister, jeden z najbardziej cytowanych psychologów społecznych ostatnich dekad, sformułował w 1998 roku tzw. „strength model of self-control”, czyli model siły samoregulacji. Jego centralna teza jest pozornie prosta: zdolność do samokontroli, podejmowania decyzji i świadomego wyboru opiera się na wspólnym, ograniczonym zasobie energii. Ten zasób ulega wyczerpaniu pod wpływem wysiłku, podobnie jak mięsień, który męczy się po intensywnym treningu.

Kluczowy dla tych wniosków był eksperyment Baumeistera i współautorów z 1998 roku: osoby, które podczas badania miały jeść rzodkiewki i powstrzymywać się od słodyczy, w późniejszym czasie szybciej rezygnowały z trudnej łamigłówki. Nie były mniej inteligentne, lecz wcześniejsze ćwiczenie samokontroli uszczupliło ich zasoby. W późniejszych badaniach wykazano, że ten sam mechanizm dotyczy osób w środowisku pracy: lekarze pod koniec dyżuru chętniej przepisują antybiotyki (łatwiejsza decyzja domyślna) niż wcześniej, a sędziowie przyznają warunkowe zwolnienia niemal o połowę rzadziej przed przerwą niż po niej.

Teoria wyczerpania ego nie pozostała bez kontrowersji, próby replikacji dały wyniki mieszane, a dr Michael Inzlicht z Uniwersytetu Toronto argumentował, że efekt może być słabszy lub bardziej kontekstowy niż zakładały pierwotne badania. Sam Baumeister bronił teorii, wskazując, że protokoły replikacyjne często nie odtwarzały warunków pierwotnych eksperymentów z wystarczającą precyzją. Niezależnie od debaty o sile efektu, mechanizm kognitywnego kosztu przełączania między zadaniami jest dobrze udokumentowany w osobnej, bogatszej literaturze.

Zjawisko switching cost, czyli cena za zmianę trybu pracy

Niezależnie od sporu o wyczerpanie ego, kognitywistyka dostarcza innego, mocno ugruntowanego mechanizmu wyjaśniającego niechęć do prowadzenia księgowości w trakcie dnia pracy. Mowa o „switching cost” – koszcie przełączenia między różnymi rodzajami zadań.

Badania J.S. Rubinsteina, Davida Meyera i Jeffreya Evansa z 2001 roku (American Psychological Association) pokazały, że przełączanie się między dwiema różnymi klasami zadań powoduje mierzalne opóźnienie reakcji, nawet wtedy, gdy każde z zadań z osobna jest proste. Co istotne, koszt ten nie znika przy powtarzaniu: mózg za każdym razem „płaci” za wejście w nowy tryb, szczególnie gdy przechodzi z zadania wymagającego funkcji wykonawczych wysokiego rzędu (planowanie, twórcze myślenie, komunikacja z klientem) do zadania opartego na regułach i szczegółach (ewidencja, numerowanie dokumentów, weryfikacja danych).

Dla właściciela mikrofirmy oznacza to konkretną i powtarzalną pułapkę. Praca merytoryczna i praca administracyjna wymagają różnych trybów funkcjonowania kory przedczołowej. Przeskakiwanie między nimi, nawet po kilka razy dziennie, kumuluje się w postaci dodatkowych kosztów, a te oznaczają: większą liczbę błędów, obniżoną jakość obu typów zadań, poczucie zmęczenia nieproporcjonalne do liczby godzin spędzonych przy biurku.

Dlaczego nasz mózg nie lubi księgowości?

Prowadzenie ewidencji podatkowej, na przykład księgi przychodów i rozchodów, wymaganej dla jednoosobowych działalności, jest z perspektywy kognitywnej kombinacją, która maksymalizuje koszty przełączenia.

Po pierwsze, wymaga precyzji i zgodności z regułami prawnymi – to inny tryb myślenia niż twórcza lub relacyjna praca merytoryczna. Po drugie, jest powtarzalna, ale nieregularna – faktura pojawia się nie w ustalonym rytmie, lecz wtedy, gdy pojawi się transakcja, co nie pozwala na jej efektywne zebranie w jeden cykl pracy. Po trzecie, jej konsekwencje rozciągają się w czasie: błąd w ewidencji nie ujawnia się natychmiast, lecz dopiero przy rozliczeniu rocznym albo kontroli. To osłabia naturalne mechanizmy informacji zwrotnej, które pomagają mózgowi uczyć się i budować rutynę.

Efekt jest przewidywalny: wielu właścicieli mikrofirm prowadzi ewidencję w sposób reaktywny – wpisuje zaległości tuż przed terminem składania deklaracji, zamiast robić to na bieżąco. To decyzja racjonalna z punktu widzenia ekonomii zasobów uwagowych, mózg unika wysokich kosztów przełączenia przez odraczanie zadania do momentu, gdy koszty zewnętrzne (termin, kara) stają się wyższe niż koszt kognitywny.

Jak zmienić podejście do księgowości?

Kognitywistyka sugeruje konkretne rozwiązanie na zmęczenie decyzyjne: nie eliminować obowiązków, lecz zaprojektować je tak, żeby wymagały jak najmniej zasobów decyzyjnych w czasie, gdy są one potrzebne gdzie indziej. To podejście znane jako „choice architecture”, projektowanie środowiska decyzyjnego w sposób, który ułatwia pożądane zachowania, nawet przy ograniczonych zasobach uwagi.

W kontekście prowadzenia KPiR w 2026 roku oznacza to konkretnie: automatyczne pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF, obowiązkowego od 1 lutego 2026 roku dla największych firm i od 1 kwietnia dla większości pozostałych podatników, z przejściowym wyjątkiem dla najmniejszych podmiotów), automatyczne przypisywanie ich do właściwych kategorii ewidencyjnych, przypomnienia o terminach deklaracyjnych generowane przez system, a nie przez właściciela. Dobry program do KPiR nie ogranicza się do przechowywania danych, redukuje liczbę decyzji potrzebnych do utrzymania ewidencji w porządku, co ma bezpośrednie przełożenie na kognitywny koszt prowadzenia firmy.

– Największą zmianą, którą widzę u osób, które przeszły z ręcznego prowadzenia ewidencji na zautomatyzowane narzędzie, jest skrócenie czasu poświęconego na księgowość. Ale poza tym, kiedy system sam pobiera faktury, sam je kategoryzuje i sam przypomina o deklaracji, właściciel firmy przestaje nosić te rzeczy w głowie. A głowa uwolniona od pilnowania terminów i niezaksięgowanych dokumentów lepiej pracuje nad tym, co faktycznie napędza biznes – mówi Beata Tęgowska, specjalistka ds. księgowości w Systim.

Cognitive offloading: oddaj narzędziom to, co obciąża mózg

Istnieje pojęcie, które w ostatnich latach zyskało na znaczeniu w badaniach nad poznaniem rozszerzonym: „cognitive offloading”, czyli przenoszenie zadań kognitywnych z umysłu na narzędzia zewnętrzne, aby zwolnić zasoby uwagi. Klasycznym przykładem jest zapisywanie listy zakupów zamiast zapamiętywania jej: mózg nie musi utrzymywać tej informacji w pamięci roboczej, może skupić się na czymś innym.

Badania Charlene Boone i współpracowników (2018) pokazały, że cognitive offloading jest efektywną strategią zarządzania zasobami uwagi, szczególnie w warunkach wielozadaniowości. Mózg, który nie musi pamiętać, że „trzeba wpisać tę fakturę”, ma o jedną rzecz mniej w tzw. „attention residue” – resztkowym obciążeniu uwagi przez niedokończone zadania, zjawisku powiązanym z efektem Zeigarnik. Uwolniona uwaga wraca szybciej do zadania, które wymaga pełnego skupienia.

W prowadzeniu firmy oznacza to, że oprogramowanie automatycznie obsługujące ewidencję oszczędza czas i pełni funkcję zewnętrznej pamięci roboczej. Redukuje liczbę rzeczy, które właściciel musi pamiętać i ilość decyzji, którą musi podejmować. Mowa oczywiście o decyzjach dotyczących rodzaju dokumentu, albo sposobu uzupełnienia go, a nie decyzji kluczowych dla funkcjonowania firmy.

Granice automatyzacji

Trzeba jednak dodać jedno zastrzeżenie. Automatyzacja ewidencji i obiegu dokumentów redukuje koszt kognitywny rutyny, ale nie eliminuje konieczności rozumienia tego, co system robi. Właściciel firmy, który całkowicie przeniósł myślenie o finansach na oprogramowanie, wciąż musi rozumieć wyniki: co oznacza, że ewidencja pokazuje stratę w danym miesiącu, dlaczego deklaracja VAT wyszła inaczej niż rok wcześniej, czy amortyzacja środka trwałego jest naliczana zgodnie z jego oczekiwaniami.

To przypomina różnicę między kierowcą używającym nawigacji a takim, który zna dane miasto: nawigacja zwalnia z konieczności pamiętania każdej ulicy, nie zwalnia z potrzeby znajomości przepisów drogowych. Dobra automatyzacja działa tak samo – eliminuje kognitywny koszt rutyny, pozostawiając przestrzeń na zadania, które wymagają ludzkiego osądu.