Nerwica lękowa - co to jest? Jak pomóc?

25 października 2021, 21:22

Nerwica lękowa to rodzaj zaburzenia, które objawia się pobudzeniem układu autonomicznego, co przekłada się na problemy z oddychaniem, szum w uszach, czy błyski w oku. Co może być przyczyną? Jak pomóc osobie cierpiącej na nerwicę lękową? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest nerwica lękowa?

Nerwica lękowa to zaburzenie polegające na odczuwaniu uporczywego i ogólnego lęku, który nie ustępuje mimo zmiany czynników środowiskowych. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że każdy człowiek odczuwa stres, jednak o nerwicy lękowej można mówić w przypadku, gdy jest on tak duży i długotrwały, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, prowadzi do chorób i innych zaburzeń, a także jest przyczyną wycofania z życia społecznego.

Nerwica lękowa występuje więc wtedy, gdy u danej osoby:

• pojawiają się natrętne myśli, które nie dają jej spokoju, a ich wystąpienie nie wiąże się z racjonalnymi powodami do zmartwień,

• pojawiają się problemy z funkcjonowaniem poszczególnych narządów, np. nerwica serca, nerwica żołądka,

• występują objawy psychosomatyczne.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że psychologiczne objawy nerwicy lękowej bardzo często przekładają się dolegliwości natury fizycznej, będąc tym samym przyczyną zaburzeń psychosomatycznych. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim to, że odczuwanie przewlekłego stresu i lęku może być przyczyną depresji, wrzodów żołądka, zaburzeń pracy serca, czy problemów z innymi narządami. Dlatego też bardzo ważna jest szybka diagnoza oraz odpowiednie leczenie, co pozwala zapobiec procesowi destrukcji organizmu i poprawić komfort życia.

Nerwica lękowa - objawy

O ile stres towarzyszy każdemu człowiekowi, to nerwicy można upatrywać jeżeli jest on długotrwały, a co za tym idzie utrudnia normalne funkcjonowanie. Specjaliści sugerują, że jeżeli sytuacja trwa od 6 miesięcy, to warto zacząć diagnozować przypadłość w kontekście nerwicy lękowej. Jakie objawy na to wskazują? Przede wszystkim warto pamiętać, że są to zarówno objawy psychologiczne, jak i pobudzenie układu autonomicznego. W tym pierwszym przypadku najczęściej występuje:

• lęk przed śmiercią, chorobą, samotnością,

• lęk przed utratą kontroli,

• obawa przed bezsennością, trudności z zasypianiem,

• pozostawanie w stanie napięcia i czujności,

• przesadzona reakcja na stres lub inne sytuacje życiowe,

• niepokój ruchowy, brak odprężenia,

• trudności z zebraniem myśli,

• drażliwość, apatia, łatwe wpadanie w gniew i utrata kontroli nad sobą.

Pobudzenie układu autonomicznego często wiąże się ze zmianami fizjologicznymi. Do tego typu objawów nerwicy, należy zaliczyć:

• zwiększona potliwość ciała,

• szybsze bicie serca,

• występowanie drgawek, jak wtedy, gdy jest Ci zimno,

• suchość w jamie ustnej.

• rozstrój żołądka, nudności,

• trudności z oddychaniem, uczucie braku powietrza, ucisk w klatce piersiowej.

Warto również wspomnieć, że nerwica lękowa może objawiać się zupełnie nietypowo. Przykładem mogą być szumy w uszach, błyski w oku, czy pieczenie w gardle.

Nerwica lękowa - diagnoza

Wspomniano już, że w przypadku nerwicy lękowej bardzo istotne jest postawienie szybkiej i trafnej diagnozy. Pozwala to znaleźć przyczynę problemu oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Warto pamiętać, że nieleczona nerwica może przyczynić się do rozwoju innych groźnych chorób, do których można zaliczyć depresję, czy poważne zaburzenia funkcjonowania poszczególnych organów, np. serca lub żołądka. Problemem może być również uzależnienie od leków uspokajających.

Podsumowując należy stwierdzić, że nerwica lękowa to schorzenie, którego nie można lekceważyć. Szybkie rozpoczęcie leczenia pozwala skutecznie rozwiązać problem, któremu warto stawić czoła.