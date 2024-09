Obrączki ślubne – klasyka zawsze na czasie

23 września 2024, 14:01

Wybór obrączek ślubnych to jedna z kluczowych decyzji, jaką podejmują przyszłe pary młode. W ostatnich latach klienci coraz częściej sięgają po klasyczne wzory, które cechują się prostotą, elegancją i ponadczasowością. Klasyczne obrączki ślubne o półokrągłym, płaskim profilu lub z fazą na rantach, w żółtym złocie, dominują wśród najczęściej wybieranych modeli.

Klasyczne obrączki ślubne – idealne proporcje

Zdecydowana większość klientów wybiera obrączki ślubne w klasycznym odcieniu żółtego złota, które kojarzy się z tradycją i luksusem. Dla pań szerokość obrączki najczęściej oscyluje w granicach 3-4 mm, natomiast panowie chętniej wybierają nieco szersze obrączki, zazwyczaj o szerokości 4-4,5 mm. Taki dobór szerokości jest optymalny, zapewniając wygodę noszenia, a jednocześnie klasyczny wygląd.

Komfort użytkowania

Co równie ważne, klasyczne obrączki często mają wewnętrzną soczewkę, która zapewnia komfort noszenia. Dzięki niej obrączki lepiej przylegają do palca, łatwiej się je zakłada i zdejmuje. To funkcjonalne rozwiązanie, które łączy estetykę z wygodą użytkowania na co dzień.

Obrączki z diamentami – elegancja i indywidualny charakter

Panie coraz częściej wybierają obrączki z małymi diamentami, tworząc subtelne, ale efektowne kompozycje. Diamenty o średnicy 1-1,3 mm, w ilości od 5 do 10 sztuk, doskonale komponują się z klasycznym designem, nadając biżuterii indywidualny charakter. Taki wybór pozwala podkreślić elegancję i dodaje blasku, pozostając przy tym praktycznym rozwiązaniem.

Grawerowanie – personalizacja obrączek

Obowiązkowym elementem obrączek ślubnych jest grawerowanie. Pary najczęściej decydują się na umieszczenie daty ślubu, co nadaje obrączkom dodatkowej wartości emocjonalnej. Grawer może być umieszczony wewnątrz obrączki, co sprawia, że staje się ona nie tylko symbolem miłości, ale także osobistą pamiątką na całe życie.

Technologia bezszwowa – trwałość i możliwość korekty rozmiaru

Nowoczesna technologia produkcji obrączek bezszwowych gwarantuje ich trwałość i solidność. Obrączki bez widocznych łączeń są bardziej odporne na uszkodzenia, a co ważne, łatwo można je dopasować do zmieniającego się rozmiaru palca. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które zapewnia długotrwały komfort noszenia i możliwość korekty po latach.

Klasyka wciąż na topie

Klasyczne obrączki ślubne cieszą się niesłabnącą popularnością, ponieważ są nie tylko eleganckie, ale również praktyczne. Wybierając klasyczny model, masz pewność, że będzie on pasować do każdej okazji, a jego uniwersalny design przetrwa próbę czasu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją klasycznych obrączek ślubnych, które łączą tradycję z nowoczesnym wykonaniem i indywidualnym stylem.