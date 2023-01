Odtruwanie alkoholowe w domu jest prostsze, niż Ci się wydaje!

31 grudnia 2022, 10:42

A gdyby ktoś powiedział Ci, że nawet największego kaca można wyleczyć w godzinę? Zapewne ciężko Ci w to uwierzyć, jednak to prawda! To zasługa odtruwania alkoholowego, które nazywane bywa najskuteczniejszą metodą leczenia kaca. Nie musisz już marnować całego dnia na regenerację czy próbować dziwnych domowych metod ‒ wystarczy odpowiednio dobrana kroplówka i problem z głowy. Co najlepsze, nie musisz nawet nigdzie wychodzić! Dowiedz się więcej o odtruwaniu alkoholowym w domu i jego zaletach!

Jak działa odtruwanie alkoholowe?

Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest odtruwanie alkoholowe. To metoda redukcji szkód zdrowotnych wywołanych nadmiernym spożyciem alkoholu, która wykorzystuje działanie kroplówek dożylnych. Odtruwanie alkoholowe, jako metoda leczenia kaca, cieszy się popularnością dopiero od kilku lat. Wcześniej zabieg ten stosowany był w medycynie w celu prewencji alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Mówi się, że odtruwanie alkoholowe redukuje nawet największe objawy syndromu dnia poprzedniego w zaledwie godzinę. Jak to możliwe? To bardzo proste! Rozwiązanie to działa wielokierunkowo, redukując wszystkie przyczyny powstania kaca. Odpowiednio wyselekcjonowane kroplówki pozwalają na:

dogłębne nawodnienie organizmu;

wypłukanie z ustroju resztek alkoholu i jego metabolitów;

wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej;

przywrócenie prawidłowego stężenia glukozy we krwi;

uzupełnienie niedoboru antyoksydantów i neutralizację stresu oksydacyjnego;

przyspieszenie regeneracji układu nerwowego i wątroby;

uzupełnienie niedoborów witaminy C i witamin z grupy B;

doraźne działanie przeciwbólowe, przeciwwymiotne czy przeciwlękowe.

Jak przebiega zabieg odtruwania alkoholowego w domu?

Jeszcze do niedawna nawet najprostsze zabiegi i procedury medyczne wykonywane były jedynie w sterylnych wnętrzach przychodni, klinik czy oddziałów szpitalnych. Nie powinien dziwić zatem fakt, że dużo osób zastanawia się nad bezpieczeństwem odtruwania alkoholowego w domu. Nie można zaprzeczyć, że jest to wygodne rozwiązanie. Czy jednak jest ono w pełni bezpieczne dla zdrowia pacjenta? Specjaliści nie mają wątpliwości ‒ odtruwanie alkoholowe w domu jest tak samo bezpieczne, jak ten sam zabieg wykonywany w profesjonalnej klinice czy gabinecie!

W trosce o bezpieczeństwo na początku wizyty specjalista od odtruwania przeprowadza krótki wywiad medyczny. Gdy nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu, przystępuje on do założenia wkłucia dożylnego. Na tym etapie niezbędne jest przestrzeganie wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa. Specjalista powinien zdezynfekować skórę pacjenta, założyć jednorazowe rękawiczki, a także posługiwać się jałowym wenflonem. Po założeniu wkłucia dożylnego pozostaje jedynie podłączyć wybraną kroplówkę i poczekać aż jej zawartość swobodnie spłynie do naczynia krwionośnego. Przez cały ten czas specjalista czuwa nad przebiegiem zabiegu.

Odtruwanie alkoholowe w domu? Zadzwoń po KacDoktora!

Liczba klinik i gabinetów oferujących odtruwanie alkoholowe stale rośnie. W samej tylko Warszawie można znaleźć obecnie co najmniej kilkanaście placówek, które podejmują się leczenia kaca. Jak więc wybrać miejsce, w którym usługa ta będzie skuteczna, a jednocześnie w pełni bezpieczna i komfortowa? My wiemy jedno ‒ jeżeli chodzi o odtruwanie alkoholowe w domu, nie ma lepszego wyboru niż KacDoktor!

KacDoktor to firma z wieloletnim doświadczeniem, w której szeregach pracują jedynie wykwalifikowani lekarze i ratownicy medyczni. To właśnie oni przeprowadzą Cię przez cały zabieg odtruwania alkoholowego oraz zadbają o Twoje zdrowie i samopoczucie. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą telefonicznie lub wypełnisz formularz internetowy, a specjalista przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres nawet w 45 minut. Nie musisz obawiać się przy tym o nieodpowiednią porę – usługi KacDoktora dostępne są całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

Nie męcz się z kacem! Skorzystaj z odtruwania alkoholowego w domu i ciesz się udanym dniem!