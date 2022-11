Prezent na święta dla fana planszówek

10 listopada 2022, 20:24

Planszówki to znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu. Szczególnie w momencie, gdy za oknem jest szaro i ponuro, a my mamy ochotę na odrobinę dobrej zabawy. W dodatku jest to też znakomity prezent na święta. Dziś chcielibyśmy polecić kilka tytułów, które powinny znaleźć się w szafce każdego miłośnika tej formy rozrywki.

Tajniacy – znakomita gra imprezowa

Zacznijmy od gry dla większej ilości graczy. „Tajniacy” skłaniają do rywalizacji dwie drużyny. Do sukcesu kluczowa będzie współpraca oraz kreatywność. Nie ukrywamy, że przewagę będą miały osoby z dużym zasobem słownictwa, które potrafią dobrze naprowadzać innych na właściwy trop.

Każda drużyna ma swojego szefa wywiadu, który musi naprowadzić agentów, a więc innych graczy na właściwy trop. Należy ustalić, które hasła doprowadzą nas do zwycięstwa. Niestety, na każdą turę szef może podać raptem jeden trop. W dodatku należy używać jedynie kryptonimów i uważać, abyśmy nie naprowadzili własnej drużyny na hasła przeciwnika.

Uno – ponadczasowa klasyka

Zaletą gry w Uno jest to, że wielu Polaków potrafi w nią grać. Jest to bowiem nieodłączny towarzysz wycieczek szkolnych, rodzinnych posiadówek czy wieczorów w akademikach. Przede wszystkim zasady są proste, a w grę może grać jednocześnie wiele osób. Dlatego też próg wejścia jest bardzo niski, a zabawa przednia. Jeśli osoba, której chcemy wręczyć upominek jeszcze Uno nie posiada, to zdecydowanie będzie to dobry prezent na święta.

Catan – dla miłośników planowania w przód

Czasami mamy ochotę się nieco bardziej nagłówkować. Catan niewątpliwie jest grą, w której strategia odgrywa ważną rolę. Na naszej liście ta pozycja została umieszczona, ponieważ wymaga od graczy komunikowania się ze sobą i handlowania. Z jednej strony musimy przyspieszać w ten sposób swój własny rozwój, z drugiej zaś pilnować, aby nasze towary nie przyczyniły się do zwycięstwa przeciwnika.

Dodajmy do tego, że w gra nie ustala z góry cen za poszczególne dobra. Dlatego też aspekt negocjacyjny jest niezwykle istotny. Musimy dobrze się targować, aby otrzymać możliwie jak najwięcej za jak najmniej. Jeśli negocjacje nigdy nie były naszą mocną stroną, to w Catanie zdecydowanie będziemy mieć wiele sposobności ku temu, by się w tym aspekcie podciągnąć.

Wirus – uratuj świat przed epidemią

Zadaniem graczy jest stawienie czoła pandemii. Nie będzie to łatwe zadanie, jednak przy dobrej strategii z całą pewnością osiągalne. Co jednak istotne, nie tylko wirus będzie naszym przeciwnikiem, ale również inni gracze. Istotne jest bowiem to, kto jako pierwszy poradzi sobie z zabójczą bakterią.

Zdecydowane jest to gra, z którą poradzą sobie również młodsi gracze. Zasady da się bardzo szybko opanować, a sama rozgrywka nie trwa specjalnie długo, dzięki czemu możemy rozegrać nawet kilka partii z rzędu.

Monopoly – klasyczny prezent na święta

Któż z nas nie słyszał o Monopoly? No właśnie, to bodaj najpopularniejsza ze wszystkich gier planszowych. Mówi się, że niejedne relacje rodzinne zostały przez nią mocno nadszarpnięte, ponieważ rywalizacja pomiędzy graczami bywa naprawdę zacięta.

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele edycji specjalnych, które nie zmieniają za bardzo klasycznych zasad gry, natomiast pozwalają toczyć rozgrywkę w innym uniwersum. Na rynku znajdziemy bowiem Monopoly w świecie Star Wars, Robloxa oraz naprawdę wielu innych. Dlatego taką planszówkę można poniekąd „spersonalizować”. Jeśli wiemy, że osoba, której upominek chcemy sprawić, lubi klimat Gwiezdnych Wojen, to z pewnością ucieszy się z takiego właśnie wydania Monopoly.

Ważne jest również to, że zasady rozgrywki są proste, natomiast sama gra niesamowicie wciągająca. Właśnie dlatego pojawiło się tyle jej odmian. Po prostu jest w niej coś magicznego, co sprawia, że ciężko się od niej oderwać. I nawet po porażce momentalnie mamy ochotę na kolejną partię, aby tym razem zakończyć ją swoim zwycięstwem.

Clue – edycja z Harrym Potterem

Choć oficjalne przygody czarodzieja z Hogwartu już się zakończyły, wykreowany przez Rowling świat dalej ma wielu wielbicieli. Jeśli wiemy, że w naszej rodzinie lub wśród bliskich mamy fana książek i filmów o Harrym Potterze, to mamy idealny prezent na święta. Clue to gra detektywistyczna, w której musimy rozwiązać zagadkę znikających uczniów Hogwartu.

Hogwarts Battle – pokonaj Sam-Wiesz-Kogo!

Zostańmy jeszcze w klimacie popularnego czarodzieja. Hogwarts Battle jest kooperacyjną grą karcianą, która wymaga od graczy podejmowania wspólnych decyzji i dokładnego analizowania kolejnych posunięć. Celem zabawy jest pokonanie czarnych charakterów, którzy chcą zapanować nad szkołą magii.

Gra posiada aż siedem różnych scenariuszy o różnych poziomach trudności. Dzięki temu do stołu mogą usiąść zarówno początkujący, jak i zaprawieni w bojach miłośnicy planszówek. Jeśli tylko mamy w domu fana uniwersum o Harrym Potterze, to ta karcianka będzie stanowić idealny prezent na święta. Zaznaczmy jednak, że producent uznał, że jest to zabawa dla osób powyżej jedenastego roku życia, a więc nie byłby to dobry upominek dla najmłodszych.