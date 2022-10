Czy pożyczka bez sprawdzania bazy BIK jest możliwa?

14 października 2022, 18:16

Pożyczki to ewidentnie pomoc finansowa dla domowego budżetu, jak i możliwość spełnienia marzeń. Ludzie zaciągają pożyczki na różne cele. Jest to kwestia indywidualna. Teraz jednak chcemy się zając tym, czy przy każdym wnioskowaniu o pożyczkę jesteśmy sprawdzani w bazie BIK oraz KRD? Czy można tego uniknąć? Pora to sprawdzić.

Sprawdź pożyczkodawcę

Co jak co, ale pożyczki są dla ludzi. Kwestia tego, na co przeznaczymy pieniądze, jest kwestią indywidualną. Musimy jednak wiedzieć, gdzie się udać, gdy takową pożyczkę chcemy wziąć. Na pewno pożyczkodawca pożyczkodawcy nie jest równy.

Skoro na rynku jest aktualnie popyt na pożyczki, to nie dziwi nas wcale to, że firm pożyczkowych wciąż wzrasta. Niektóre nie świadczą niestety usług na możliwie najwyższym poziomie. Takie firmy raczej chcemy omijać i to szerokim łukiem.

Każdy pożyczkodawca powinien być przez nas sprawdzony, zanim podpiszemy z nim wiążącą umowę. Jest to absolutnie podstawa. W tym sektorze nie ma w żadnym wypadku miejsca na spontaniczne decyzje, które są mało przemyślane, a w zasadzie podjęte na szybko i bez zastanowienia.

Gdy sprawdzany daną firmę pożyczkową, to powinniśmy także sprawdzić, czy sprawdza osoby składające wnioski w bazie KRD oraz BIK. Gdy mieliśmy kiedyś problem ze spłatą swoich należności, to powinniśmy mieć na uwadze, że w pewnej bazie może się znaleźć nasze nazwisko. W firmach pożyczkowych, które sprawdzają te właśnie bazy, możemy mieć problem z uzyskaniem pożyczki.

Nie traćmy nadziei, ponieważ jest mnóstwo firm, które w bazach tego typu swoich wnioskodawców nie sprawdzają. Co jak co, ale pożyczka bez BIK i KRD w portalu Pozyczka4you.pl jest bardzo popularną opcją. Nie da się ukryć, że jest to na pewno opcja, dzięki której mamy większe prawdopodobieństwo na otrzymanie wymarzonej pożyczki.

Wnioskowanie przez Internet

Na pewno dużym ułatwieniem są nie tylko pożyczkodawcy niesprawdzający baz BIK i KRD, ale także możliwość wnioskowania przez Internet. Dzięki temu pożyczkę możemy uzyskać szybciej i łatwiej. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ przyzwyczailiśmy się już do tego, że większość swoich spraw właśnie w sieci załatwiamy.

Dzięki temu nie tracimy czasu na stanie w korkach, dojazd do biura stacjonarnego pożyczkodawcy, szukanie wolnego miejsca parkingowego, a także na stanie w kolejce. Koniec z tym. Skoro mamy pewne możliwości, które to ułatwiają nam życie, to, dlaczego mielibyśmy z nich nie skorzystać, prawda?

Lubimy sobie ułatwiać swoje życie. W sieci poza samym sprawdzeniem firmy, jak i wnioskowaniem, możemy także porównywać bardzo szybko między sobą firmy. Znajdziemy bez żadnego problemu porównywarki ofert, które zdecydowanie nam ułatwiają odnalezienie się w tym rynku. Szczególnie jest to bardzo ważne w takich rozbudowanych rynkach jak właśnie rynek finansowy. Laikom dosyć trudno odnaleźć się we wszystkich ofertach. Wydaje się to skomplikowane. Jeśli nie znamy się na takich określeniach jak RRSO, odsetki, czy też inne, to nawet nie powinniśmy próbować samodzielnie działać.