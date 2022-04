Strategia i rozwój produktu technologicznego krok po kroku

29 marca 2022, 18:02

Wprowadzanie nowego rozwiązania na rynek nie należy do rzeczy prostych. Blisko 95% wdrożonych produktów nie spełni celu biznesowego. Nie oznacza to jednak, iż nie warto próbować. Czym jest product development? Jak dobrze dobrana strategia produktowa może zwiększyć szanse na rynkowy sukces? Przeczytaj artykuł, aby się tego dowiedzieć!

Czym jest rozwój produktu?

Product development to całościowy proces związany z dostarczeniem nowego (bądź modyfikacja istniejącego) produktu na rynek dla użytkowników. Rozwój produktu obejmuje z reguły wszystkie niezbędne działania – od analizy potrzeb rynku, poprzez opracowanie prototypu produktu, aż po udoskonalanie wdrożonego produktu na podstawie ocen klientów – potrzebne dla dostarczenia końcowemu odbiorcy interesującej go funkcjonalności. Product development dotyczy różnego rodzaju rozwiązań IT (od oprogramowania, po sprzęt komputerowy, na usługach informatycznych kończąc).

Strategia rozwoju produktu

Należyte przygotowanie się do procesu wprowadzania produktu na rynek jest niezbędnym etapem, który pozwoli zwiększyć szansę na to, aby produkt został zauważony przez konsumenta. Aby do tego doprowadzić, wymagane jest zastanowienie się oraz określenie wymagań, sposobu zachowania oraz ścieżek zakupowych klienta. Wiedza, którą w ten sposób pozyskamy stanowi punkt wyjścia do budowania strategii produktowej.

Strategia produktu polega na precyzyjnym dostosowaniu produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb użytkowników. Aby strategia produktowa się urzeczywistniła, należy zaplanować wszelkie działania, które wpłyną na decyzję o zakupie produktu. Strategia rozwoju produktu jest skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania wielu pracowników w firmie odpowiedzialnych za:

• testowanie,

• sprzedaż

• projekt,

• marketing,

• rozwój.

Framework, dzięki któremu produkt development zyskuje na wartości

Wybór odpowiedniego frameworku w dużym stopniu zależy od samego produktu. Product development programów może być zdefiniowany przez inne etapy rozwoju niż produktów sprzętowych.

Design Thinking – 5 etapów rozwoju produktu

Design Thinking to iteracyjny proces funkcjonalnego oraz innowacyjnego rozwiązywania problemów, który skupia się na zrozumieniu potrzeb użytkowników oraz ich zaspokojeniu. Można wyodrębnić w nim pięć etapów:

1. Empatia

Na tym etapie najważniejsze jest próba spojrzenia oczami użytkownika (na potencjalny produkt/ usługę) w celu jak najlepszego zrozumienia jego potrzeb oraz oczekiwań. W tym celu zbierane są wszelkie dane na temat użytkownika oraz wykorzystywane takie narzędzia jak mapy myśli, czy też wywiady etnograficzne. Informacje pozyskane na tym etapie warunkują pracę w kolejnych jego fazach.

2. Definiowanie problemu

Zebrane na etapie „empatii” informacje wykorzystuje się w celu zdefiniowania rzeczywistych potrzeb użytkownika. Etap ten jest niezmiernie ważny, gdyż wymaga nieszablonowego myślenia, a zbyt szybkie określenie problemu może narażać na stratę czasu oraz zainwestowanych środków. Pomocnymi techniki przy definiowaniu problemu są re-framing the problem, czy też technika 5x why.

3. Generowanie pomysłów

Celem tego etapu jest wybór najlepszego pomysłu (z wygenerowanych na etapie drugim), który posłuży do zbudowanie prototypu. Wykorzystywane do tego celu są takie techniki jak burza mózgów lub braindumping. W tej fazie, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, należy nastawić się na myślenie kreatywne.

4. Budowanie prototypów

Po burzy mózgów następuje zbudowanie fizycznego prototypu w celu zaprezentowania go użytkownikom oraz zebraniu informacji o proponowanym rozwiązaniu. Ma to na celu ustalenie, czy pomysł wpasowuje się w potrzeby odbiorców, czy może warto, jest określić na nowo kierunek działań. Prototyp służy jako baza do stworzenia końcowego produktu.

5. Testowanie

Określa czy testowany w środowisku użytkownika produkt nadaje się definitywnego wdrożenia.

Do czego jest potrzebna strategia rozwoju produktu?

Działania w ramach strategii produktowej mają miejsce już w fazie konceptualizacji oraz są kontynuowane po wejściu produktu na rynek (etap rozwoju produktu). Dokładnie zdefiniowana strategia produktowa umożliwia sprawną realizację projektu developerom. Potrzebna jest do tego, aby zespół rozumiał, nad czym ma pracować oraz jakie efekty ma przynieść jego działanie.