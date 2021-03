Na co zwrócić uwagę, wybierając smartband? (art. spons.)

26 lutego 2021, 14:00

Smartbandy inaczej nazywane są opaskami fitness, sprawdzają się fantastycznie zwłaszcza, kiedy uprawiamy aktywność fizyczną i chcemy mieć pewność, że z naszym pulsem jest wszystko w porządku. Smartbandy, dzięki wbudowany modułom i czujnikom, są w stanie monitorować naszą dzienną aktywność, a ponadto pozwalają na przesyłanie tych informacji wprost do naszego smartfona.

1. Jak działa smartband i do czego się go wykorzystuje?

2. Na co zwrócić uwagę wybierając smartband?

Jak działa smartband i do czego się go wykorzystuje?

Inteligentna opaska posiada wiele ciekawych funkcji, które cenią sobie głównie aktywne osoby lub te, które chcą zmienić coś w swoim życiu i zacząć się więcej ruszać, porzucając tym samym siedzący tryb. Smartbandy bardzo często wykorzystywane są także do motywowania użytkowników oraz zwiększania efektywności treningów. Podstawowymi funkcjami, jakimi może pochwalić się każda opaska fitness, są:

• mierzenie pokonanego dystansu,

• liczenie wykonanych kroków w ciągu dnia,

• liczenie spalonych kalorii.

Osobom regularnie uprawiającym sport oraz zapalonym gadżeciarzom jednak to nie wystarcza. Znacznie lepsze modele inteligentnych opasek mogą pochwalić się takimi funkcjami, jak:

• mierzenie tętna (smartbandy z pulsometrem),

• przypominanie o podjęciu aktywności,

• monitorowanie czasu snu oraz jego jakości,

• mierzenie czasu podejmowanej aktywności,

• monitorowanie tempa,

• śledzenie pokonanej trasy (tę funkcję posiadają jedynie smartbandy wyposażone w nadajnik GPS).

Jeszcze bardziej zaawansowane smartbandy potrafią wykryć rodzaj uprawianej aktywności oraz oferują dostosowane do nich funkcje. Dodatkowym atutem inteligentnych opasek połączonych ze smartfonami jest fakt, że można odbierać na nich powiadomienia dotyczące SMS-ów, wiadomość e-mail czy innych.

Na co zwrócić uwagę wybierając smartband?

Decydując się na posiadanie opaski fitness, warto podczas wyboru zwrócić uwagę na kilka parametrów.

• Funkcje oraz wskaźniki - smartbandy mogą charakteryzować się najróżniejszymi funkcjami. Absolutne minimum to liczba przebytych metrów, ilość pokonanych kroków oraz liczba spalonych kalorii. Wiele nowoczesnych opasek fitness potrafi czuwać także nad zdrowiem właściciela, przede wszystkim monitoruje sen czy puls.

• Wodoodporność - inteligentne opaski w większości są wodoodporne, jednak nie wszystkie. Jeśli chcemy, by ten gadżet posłużył nam dłuższy czas, warto postawić na ten parametr. Nigdy nie wiadomo, kiedy niechcący zachlapiemy opaskę, ponadto wiele osób nie zważa na warunki pogodowe i uprawia jogging w czasie deszczu, dlatego jest to bardzo ważny aspekt.

• System operacyjny - decydując się na opaskę fitness, warto wziąć pod uwagę, czy współpracuje z preferowanymi systemami operacyjnymi. Mając telefon z systemem Android, warto dokupić opaskę, która będzie z nim kompatybilna. Jeśli jednak posiadamy iPhone'a, niezbędnikiem naszej opaski okaże się system iOS.

Podczas zakupu smartbanda możemy zwrócić uwagę na takie cechy, jak:

• waga - lekka opaska nie będzie przeszkadzać w codziennych obowiązkach,

• rozmiar wyświetlacza - większy wyświetlacz pomieści znacznie więcej informacji, jednak nie będzie zbyt ergonomiczny podczas noszenia,

• czas pracy - im lepsza bateria, tym lepiej,

• funkcje sportowe - jeśli trenujemy, warto zwrócić uwagę na takie funkcje, jak stoper, minutnik, kompas, itp,

• zgodność ze smartfonem - wyposażenie w odpowiedni system operacyjny,

• typ wyświetlacza - idealnym rozwiązaniem będzie wyświetlacz czytelny w słońcu,

• funkcje telefoniczne - warto dostawać powiadomienia ze smartfona,

• łączność ze smartfonem - najkorzystniejsza przez system Bluetooth.