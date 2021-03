Smartfon na miarę 2021 roku – jak wybrać najlepszy? (art. spons.)

25 lutego 2021, 20:05

Trudno dziś wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez urządzenia, jakim jest smartfon. Za jego pomocą możemy nie tylko komunikować się na odległość, ale także płacić rachunki, dokonywać zakupów, przeglądać internet oraz robić zdjęcia. Czołowi producenci nieustannie poszerzają ofertę smartfonów, wypuszczając na rynek coraz to nowsze urządzenia. Na co możemy liczyć pod tym względem w 2021 roku i jak dokonać wyboru nowego smartfona? Podpowiadamy w poniższym artykule.

1. Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego smartfona w 2021 roku?

2. Jaki system operacyjny wybrać w smartfonie?

3. Jaki smartfon wybrać, jeśli chodzi o aparat?

4. Co powinien posiadać dobry smartfon?

Smartfon jest dziś niezbędnym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że dokonanie wyboru odpowiedniego modelu jest łatwe. Lista parametrów, jakimi opatrzona jest oferta sprzedaży każdego smartfona, potrafi przyprawić o zawrót głowy. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach, które z pewnością pomogą dokonać wyboru. Ważna jest pamięć RAM – im większa, tym lepiej. Zwłaszcza dla użytkowników, którzy wykonują na swoim smartfonie wiele zaawansowanych czynności, jak na przykład obróbka zdjęć. Ponadto należy zwrócić uwagę na system operacyjny, na którym dany model smartfona pracuje. Obecnie dzieli się na: Android (dostępny na większości urządzeń) oraz iOS (dostępny wyłącznie na Iphone’ach). Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od oczekiwań i preferencji użytkownika.

Kolejną kwestią jest wielkość ekranu – warto wybrać smartfona z dużą przekątną ekranu, która zapewni czytelny interfejs i komfortową obsługę dotykowego wyświetlacza. Podczas dokonywania wyboru bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę także na baterię, a dokładnie na jej pojemność – najlepiej około 4000 mAh.

Jaki system operacyjny wybrać w smartfonie?

Jak już wspominaliśmy – systemy operacyjne w smartfonach dzielą się na dwa rodzaje, a mianowicie Android oraz iOS. Pierwszy z nich jest dostępny na większości urządzeń. Nietrudno się zatem domyślić, że bywa niestabilny. Mimo to ma również szereg zalet. Daje użytkownikowi niemal nieograniczoną możliwość personalizacji i użytkowania smartfona wedle jego upodobań i potrzeb. System dysponuje sklepem, gdzie można znaleźć większość niezbędnych aplikacji.

Drugi system, iOS dostępny jest wyłącznie na urządzeniach firmy Apple, czyli w przypadku rynku smartfonów na Iphone’ach. Dzięki temu urządzenia, opatrzone charakterystycznym logiem nadgryzionego jabłuszka, sprawują się bez zarzutu nawet przez wiele lat. Zaprojektowany pod konkretną grupę urządzeń system operacyjny jest stabilny i bezpieczny. Ponadto producent udostępnia swoim użytkownikom szereg aplikacji, niedostępnych na inne smartfony – na przykład wyszukiwarka, komunikator itp. Przy tym system zapewnia konkretny, jednolity interfejs i nie daje zbyt wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o personalizację.

Jaki smartfon wybrać, jeśli chodzi o aparat?

Smartfon z powodzeniem zastępuje dziś powszechne jeszcze kilka lat temu aparaty cyfrowe. Przeciętnemu użytkownikowi wystarczy, że będzie robił wyraźne, nasycone kolorami zdjęcia. Na co więc zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru smartfona z dobrym aparatem? Warto zwrócić uwagę na stabilizację optyczną, która niweluje efekt nieostrych zdjęć. Jest to istotne, gdyż czasem po smartfona sięgamy szybko, by nie przegapić jakiegoś momentu, i zdjęcie może się wówczas „rozmazać”.

Warto, by urządzenie miało obiektyw szerokokątny, obejmujący szersze kadry. Autofokus pozwala zaś na uchwycenie obiektów w ruchu (na przykład dzieci lub zwierząt) i szybkie ustawienie ostrości. Trzeba także przeanalizować parametr, jakim jest jasność obiektywu – im niższa jest jego wartość, tym lepsze i jaśniejsze zdjęcia uzyskamy (zwłaszcza w kiepskich warunkach oświetleniowych). Tryb nocny przyda się natomiast podczas fotografowania po zmroku. Pięknie ukazuje na przykład światła na nocnym tle. Jeśli smartfon posiada aparat z wymienionymi wyżej parametrami, to jest wystarczający, by wykonywać dobrej jakości, wyraźne i nasycone kolorami fotografie.

Co powinien posiadać dobry smartfon?

Wnioskując z poprzedniego akapitu – dobry smartfon powinien posiadać aparat, który pozwoli na wykonywanie wartościowych zdjęć. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na funkcjonalność urządzenia. W dzisiejszych czasach dobrze, by smartfon dysponował funkcją NFC – pozwala ona na dokonywania płatności zbliżeniowych oraz szybkie łączenie smartfona z innymi urządzeniami.

Bezpieczeństwo zapewni natomiast czytnik linii papilarnych, którym można odblokowywać smartfona i który może stanowić dodatkowe zabezpieczenie poza hasłem do jakichś aplikacji itp. Pod uwagę należy wziąć także rodzaj obudowy – dostępne są najczęściej takie ze szkła oraz stopów metalu i aluminium. Użytkownicy, których smartfon może być narażony na upadki czy uszkodzenia mechaniczne, powinni wybierać obudowy ze stopów metalu. Ponadto należy pamiętać o zabezpieczeniu ekranu – na przykład za pomocą szkła hartowanego.