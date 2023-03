Ubezpieczenie nieruchomości? Uważaj, żeby nie przepłacić

14 marca 2023, 18:40

Własne lokum to marzenie każdego z nas. Miejsce, gdzie odpoczywasz po ciężkim dniu w pracy, spotykasz się ze znajomymi i dbasz o swoją rodzinę. Przede wszystkim chcesz się czuć w nim bezpiecznie. W tym celu możesz zamontować monitoring, kupić drzwi antywłamaniowe czy lepsze zamki, jednak jest jeszcze coś, co powinieneś zakupić, a mianowicie dobra polisa ubezpieczeniowa. Przed czym chroni i gdzie ją kupić, by nie przepłacać? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości – przed czym cię ochroni?

Dobra polisa stanowi zabezpieczenie przed ponoszeniem kosztów szkód, jakie powstały w przypadku zdarzeń losowych. Najczęściej obejmuje:

Utratę nieruchomości (np. w wyniku pożaru);

Powstanie zniszczeń (np. spowodowanych wichurą);

Uszkodzenie cudzego mienia (np. wskutek zalania).

Oczywiście w zależności od polisy, zakres ten będzie różny. Możesz wykupić rozszerzenie zawierające np. ochronę przed kradzieżą. We wszystkich tych przypadkach, nie będziesz musiał ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Gdzie szukać dobrej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości?

Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w tworzeniu coraz to ciekawszych ofert ubezpieczeniowych. Posiadają one różny zakres ochrony oraz cenę. Bardzo często znajdziesz polisy o takim samym lub bardzo podobnym zakresie ochrony, jednak w znacząco różnej cenie. Co zrobić, żeby nie przepłacać? Po prostu porównaj polisę na nieruchomość przy pomocy porównywarki cenowej. Taka opcja sprawia, że nie będziesz musiał chodzić od firmy do firmy, by wybrać najlepszą ofertę. Otrzymasz dokładne porównanie, które umożliwi podjęcie najkorzystniejszej dla Ciebie decyzji. Cały proces może potrwać jedynie kilka minut, a Ty będziesz mógł się czuć bezpiecznie, że w razie potrzeby nie zostaniesz bez pomocy.

Ubezpieczenie mieszkania z rynku wtórnego

Możesz ubezpieczyć mieszkanie nowe lub z rynku wtórnego. Zanim jednak zdecydujesz się na zakup, musisz sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz stan techniczny, zarówno samego lokalu, jak i całego bloku, w którym się on znajduje. Sprawdź, czy mieszkanie nie jest obciążane kredytem oraz czy właściciel nie zalegał z płatnościami, także, jeśli chodzi o media. Ważne jest także, by sprawdzić, czy ktoś jest zameldowany w mieszkaniu. Niezmiernie istotne jest także to, jakie są plany zagospodarowania przestrzennego na przyszłość. Może się okazać, że obecny właściciel pozbywa się mieszkania, gdyż w pobliżu planowane są inwestycje, które mogą być uciążliwe i obniżać wartość nieruchomości. Dopiero gdy wszystko sprawdzisz, możesz przystąpić do niezbędnych procedur, by nabyć mieszkanie na własność. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, z pomocą przychodzi strona Ubezpieczeniemieszkania.pl (https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jak-kupic-mieszkanie-z-rynku-wtornego). Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje na temat zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Bez względu na to, na jakie lokum się zdecydujesz, nie zapomnij o zakupie dobrej polisy ubezpieczeniowej.