Czy zaszycie alkoholowe (wszywka alkoholowa) jest skuteczne bez psychoterapii?

26 marca 2025, 14:41

Zaszycie alkoholowe może być skuteczną metodą krótkoterminowego zniechęcania do picia alkoholu, ale nie jest wystarczające do trwałej eliminacji uzależnienia. Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy wszywka alkoholowa jest stosowana w połączeniu z psychoterapią. Pomaga ona pacjentowi zrozumieć przyczyny uzależnienia, radzić sobie z emocjami i stworzyć trwałe mechanizmy obronne przed spożywaniem alkoholu. Esperal nie jest lekiem cudownie uzdrawiającym pacjentów z uzależnienia. Stosowany zgodnie z zaleceniami i wskazaniami lekarza, pozwala jednak przerwać ciąg alkoholowy i trwać w abstynencji nawet przez rok. To długi czas, pozwalający na rozpoczęcie kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Jednym z jej elementów jest psychoterapia.

Działanie wszywki alkoholowej polega na wzbudzeniu u pacjenta awersji, czyli niechęci do spożywania alkoholu w jakiejkolwiek (nawet najmniejszej) dawce. Już podczas kwalifikacji do zabiegu, jakim jest zaszycie alkoholowe, uzależniony poznaje konsekwencje połączenia etanolu z substancją czynną leku (disulfiramem). Wie, że gdy zdecyduje się podjąć niebezpieczną próbę przepicia wszywki, może zmagać się z nieprzyjemnymi i niebezpiecznymi dla zdrowia objawami reakcji disulfiramowej. Możliwe skutki uboczne skutecznie zniechęcają osoby uzależnione do spożywania alkoholu podczas stosowania wszywki alkoholowej.

Wszywka alkoholowa, czyli Esperal – na czym polega zaszycie alkoholowe?

Zabieg implantacji Esperalu polega na podskórnym wszyciu do wnętrza organizmu pacjenta jałowych tabletek z disulfiramem. Specjalista przygotowuje uzależnionego do bezpiecznego wykonania zabiegu podczas skrupulatnej konsultacji lekarskiej. Przeprowadza wywiad lekarski, weryfikuje istnienie wskazań, eliminuje ewentualne przeciwwskazania do zaszycia Esperalu. Zaszycie alkoholowe poprzedza kontrola poziomu trzeźwości pacjenta. By bezpiecznie przeprowadzić zabieg, chory powinien być trzeźwy przynajmniej przez 24 godziny przed rozpoczęciem zaszycia. Tym samym zmuszony jest do wcześniejszego przerwania ciągu alkoholowego. Często działanie to przebiega u uzależnionych z pomocą i wsparciem specjalistów podczas odtrucia alkoholowego (detoksykacji). W ten sposób łatwiej uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości związanych z głodem alkoholowym. Stan zdrowia pacjenta może być bowiem kontrolowany przez terapeutów.

Wszycie wszywki alkoholowej w Centrum Medycznym Galmedic odbywa się bez konieczności hospitalizacji pacjenta. Jest mało inwazyjne, dzięki czemu chory może opuścić placówkę medyczną w dniu wszycia leku. Zabieg zaszycia alkoholowego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym pacjenta. Lek Esperal wszywa się podskórnie, procedura chirurgiczna wymaga zatem przerwania ciągłości skóry pacjenta. Chirurg posługuje się w tym celu skalpelem.

Wszycie wszywki alkoholowej (zaszycie alkoholowe) trwa ok. 20 minut. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie tuż nad pośladkiem chorego. W ten sposób dociera do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. W tym miejscu umieszcza wcześniej wyliczoną dawkę oryginalnego Esperalu. Powstałą ranę zaszywa się z użyciem nici chirurgicznych. Na ciele pacjenta pozostaje niewielka blizna, nie jest ona jednak szczególnie widoczna. Zabieg implantacji wszywki alkoholowej może być powtarzany wielokrotnie w ciągu życia uzależnionego. Nie wcześniej jednak niż po 8 miesiącach od daty poprzedniego zabiegu wszycia wszywki. Usunięcie Esperalu możliwe jest jedynie w gabinecie lekarskim. Skuteczność wszywki jest natychmiastowa – od razu po zaszyciu do krwiobiegu pacjenta stopniowo wydziela się disulfiram.

Wspomagająca rola wszywki alkoholowej (Esperalu) w leczeniu alkoholizmu

Zaszycie alkoholowe, znane również jako implantacja wszywki alkoholowej (lub wszywka Esperal), to wspomagająca metoda leczenia alkoholizmu. Jej celem jest zniechęcenie pacjenta do picia alkoholu. Każda próba jego spożycia podczas leczenia wiąże się bowiem z intensywnym dyskomfortem. Z tego względu wszywkę alkoholową zalicza się do grona metod awersyjnych. To techniki terapeutyczne, które wywołują negatywne reakcje organizmu lub psychiczne skojarzenia z alkoholem. Mechanizm powstawania nałogu alkoholowego opiera się na aktywacji ośrodka nagrody, który znajduje się w ludzkim mózgu. Organizm człowieka stopniowo przyzwyczaja się do obecności toksyn poalkoholowych w krwiobiegu. Wywołują one szereg zmian metabolicznych i biochemicznych, które bezpośrednio wpływają na sposób funkcjonowania m.in. układu nerwowego. Osoba spożywająca alkohol odczuwa odprężenie, pozbywa się objawów stresu i przeciążenia psychicznego, uspokajają się jej emocje. To jednak uczucie złudnego komfortu, który mija wraz z procesem trzeźwienia.

Zaszycie alkoholowe polega na wszczepieniu pod skórę pacjenta specjalnego preparatu (najczęściej disulfiramu), który powoduje silne reakcje w organizmie po spożyciu alkoholu. Disulfiram blokuje enzym (dehydrogenazę aldehydową), który odpowiada za rozkład alkoholu w organizmie. Wówczas alkohol w organizmie nie jest prawidłowo metabolizowany. Zakłócenie metabolizmu alkoholu uniemożliwia przekształcenie etanolu w nieszkodliwą postać kwasu octowego. To prowadzi do gwałtownej kumulacji aldehydu octowego — substancji toksycznej, powodującej bardzo nieprzyjemne objawy. Reakcja disulfiramowa objawia się m.in.:

nudnościami,

wymiotami,

bólem głowy,

przyspieszonym rytmem serca,

zawrotami głowy.





Zabieg wszycia Esperalu (implantacja) – awersyjne działanie wszywki w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Metody awersyjne, w tym również zaszycie alkoholowe, są stosunkowo skuteczne w krótkoterminowym zniechęceniu uzależnionego do picia alkoholu. Nie rozwiązują one jednak głębszych problemów związanych z uzależnieniem, jak np. psychiczne mechanizmy nałogu. Dlatego terapia awersyjna powinna być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia. To przede wszystkim psychoterapia (np. terapia poznawczo-behawioralna), grupy wsparcia, edukacja o uzależnieniu oraz leczenie farmakologiczne. Ważne jest, aby pacjent był motywowany do długotrwałej zmiany stylu życia i eliminacji nawyków prowadzących do picia.

Zaszycie alkoholowe – dlaczego należy je połączyć z psychoterapią?

Choć zaszycie alkoholowe może stanowić skuteczną metodę krótkoterminowego zniechęcania do picia alkoholu, nie jest to samodzielna, kompleksowa metoda leczenia uzależnienia. Zaszycie alkoholowe nie rozwiązuje podstawowych przyczyn uzależnienia. Najczęstsze z nich to problemy emocjonalne, stres, lęki, depresja, ogólny obniżony nastrój. Uzależnienie od alkoholu to często wynik głębszych problemów psychicznych, które wymagają kompleksowej i holistycznej pracy terapeutycznej. Brak zmiany nawyków i przekonań grozi nawrotem choroby alkoholowej nawet po zakończeniu terapii Esperalem. Decydując się na zaszycie alkoholowe, pacjent podejmuje jednocześnie decyzję o zaprzestaniu picia najczęściej pod wpływem presji zewnętrznej. To działanie może być skuteczne w krótkim okresie, ale bez motywacji wewnętrznej pacjent może szybko wrócić do picia. Brak odpowiedniego wsparcia psychoterapeutycznego może prowadzić do nawrotów.

Psychoterapia, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna, jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia uzależnienia. Pomaga pacjentowi zrozumieć mechanizmy uzależnienia, pracować nad emocjami, które prowadzą do picia, zmieniać niezdrowe nawyki oraz rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Alkoholicy (AA), oferują pacjentom uczestnictwo w życiu wspólnoty i uzyskanie wsparcia ze strony osób, które przechodzą przez podobne trudności. Regularne uczestnictwo w spotkaniach grupowych zwiększa szansę na trwałą abstynencję.