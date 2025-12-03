Przeziębienie u dzieci – pierwsza pomoc w domu (art. spons.)

3 grudnia 2025, 23:05

Przeziębienie u dzieci to codzienność w okresie jesienno-zimowym. Maluchy w żłobkach i przedszkolach potrafią chorować nawet 8–12 razy w roku, bo ich układ odpornościowy dopiero się uczy. Na szczęście 95% przeziębień to infekcje wirusowe, które mijają samoistnie, a większość objawów można skutecznie załagodzić domowymi sposobami – bez nadużywania antybiotyków i leków.

Najważniejsze zasady w pierwszych dniach choroby

Nawadnianie – podawaj często małe porcje płynów: wodę, rozcieńczone soki, herbatki z lipy, czarnego bzu, malin lub rumianku. Odwodnienie pogarsza wszystkie objawy.

Obniżanie gorączki naturalnie – letnie kąpiele (temperatura wody o 2 °C niższa niż ciała dziecka), chłodne okłady na łydki i czoło. Leki (paracetamol, ibuprofen) stosuj dopiero powyżej 38,5–39 °C i nigdy na czczo.

Nawilżanie powietrza – suche powietrze wysusza śluzówki i nasila kaszel. Najlepszy jest nawilżacz ultradźwiękowy lub ewaporacyjny; w ostateczności mokre ręczniki na kaloryferze i miska z wodą przy łóżeczku.

Katar – jak skutecznie go opanować. U niemowląt i małych dzieci odciągaj wydzielinę aspiratorem (np. Katarek, NoseFrida) po wcześniejszym zakropieniu soli fizjologicznej lub roztworu hipertonicznego. Dzieci powyżej 3–4 lat można uczyć płukania nosa dzbankiem Neti lub butelką. Regularne oczyszczanie nosa zapobiega zapaleniu zatok i ucha środkowego.

Naturalne maści – bezpieczne i skuteczne. Jednym z najlepszych rozwiązań jest maść na przeziębienie dla dzieci – w pełni naturalny balsam aromaterapeutyczny z masłem shea, olejem kokosowym i delikatnymi olejkami eterycznymi (eukaliptus, jodła, tymianek, lawenda, rumianek). Wsmarowana na klatkę piersiową, plecki i stópki przed snem uwalnia poprawiające samopoczucie opary przez całą noc, ułatwia oddychanie, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Nie zawiera mentolu ani kamfory w nadmiarze.

Kaszel – mokry czy suchy? Przy kaszlu mokrym pomagają oklepywanie plecków i syrop z cebuli z miodem (powyżej 1. roku życia). Przy suchym – łyżeczka miodu gryczanego przed snem i wilgotne powietrze.

Dodatkowe triki sprawdzone przez mamy

Uniesiona główka podczas snu (pod materac podłóż zwinięty ręcznik).

Czosnek w skarpetce lub plasterki cebuli przy łóżku.

Kąpiel z dodatkiem olejku sosnowego lub lawendowego (dla dzieci powyżej 12. miesiąca).

Dzięki tym prostym, naturalnym metodom dziecko szybciej wraca do zdrowia, a Ty unikasz niepotrzebnych wizyt na SOR-ze. Pamiętaj jednak: jeśli gorączka powyżej 3 dni, dziecko jest bardzo osłabione, odmawia picia albo pojawia się duszność – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.