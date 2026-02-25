Integracja z KSeF – jak połączyć program do faktur z systemem rządowym?
Krajowy System e-Faktur zmienia sposób wystawiania i odbierania dokumentów sprzedażowych w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: każdy system do fakturowania musi zostać odpowiednio przygotowany na współpracę z rządową platformą. Jak w praktyce wygląda integracja KSeF i na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania?
Dlaczego integracja z KSeF jest konieczna?
KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to centralna platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, przesyłania i archiwizacji ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Już wkrótce stanie się ona obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców – najpierw dla największych podmiotów, a następnie dla całego rynku.
W praktyce oznacza to, że w dobie KSeF faktury nie będą już funkcjonowały w obiegu wewnętrznym firmy czy w relacji z klientem. Każdy dokument sprzedażowy musi zostać przesłany do systemu rządowego, zweryfikowany i otrzymać odpowiedni numer identyfikacyjny. Bez sprawnej integracji z KSeF proces fakturowania może stać się czasochłonny i podatny na błędy.
Jak wygląda technicznie integracja KSeF?
W przypadku KSeF integracja polega na połączeniu programu do fakturowania poprzez API. W praktyce dobry system do faktur powinien umożliwiać:
- automatyczną wysyłkę faktur sprzedażowych do KSeF,
- weryfikację poprawności dokumentu przed wysyłką,
- odbieranie UPO oraz numeru KSeF,
- sprawdzanie statusu wysłanych dokumentów,
- automatyczne pobieranie faktur kosztowych z systemu.
Kluczowe jest to, aby użytkownik nie musiał logować się osobno do rządowej platformy i ręcznie przesyłać plików XML. Nowoczesne rozwiązania pozwalają obsługiwać Krajowy System Faktur bezpośrednio z poziomu programu księgowego lub fakturowego.
Na co zwrócić uwagę wybierając system do faktur?
Nie każdy system do faktur oferuje taką samą jakość integracji. Warto sprawdzić, czy:
- integracja z KSeF jest wliczona w cenę abonamentu,
- system umożliwia pracę w trybie offline i późniejszą synchronizację,
- dostępne jest zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
- dane (UPO, numer KSeF, plik XML) są przechowywane przy dokumencie,
- aktualizacje są wdrażane na bieżąco zgodnie ze zmianami przepisów.
Dobrze zaprojektowana integracja powinna być dla przedsiębiorcy niemal niewidoczna – faktura wystawiana jest tak jak dotychczas, a system automatycznie komunikuje się z platformą Ministerstwa Finansów.
Fakturownia – łatwa i bezpłatna integracja z KSeF
Jeśli szukasz rozwiązania, które zapewni bezproblemowe przejście na e-faktury, wybierz Fakturownię. To prosty i intuicyjny system do faktur online, w którym wystawianie dokumentów zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund.
Fakturownia oferuje integrację z KSeF za 0 zł – w każdym planie, bez ukrytych opłat. System automatycznie przesyła faktury sprzedażowe do KSeF, weryfikuje ich poprawność przed wysyłką, umożliwia sprawdzanie statusu dokumentów oraz pozwala pobierać faktury kosztowe bezpośrednio do systemu.
Integracja z KSeF nie musi oznaczać organizacyjnej rewolucji. Wybierając Fakturownię, zachowujesz wygodę dotychczasowego wystawiania faktur i jednocześnie masz pewność, że Twoja firma działa zgodnie z przepisami. Sprawdź fakturownia.pl i przygotuj swój biznes na nową erę fakturowania elektronicznego.
