Integracja z KSeF – jak połączyć program do faktur z systemem rządowym?

25 lutego 2026, 08:59

Krajowy System e-Faktur zmienia sposób wystawiania i odbierania dokumentów sprzedażowych w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: każdy system do fakturowania musi zostać odpowiednio przygotowany na współpracę z rządową platformą. Jak w praktyce wygląda integracja KSeF i na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania?

Dlaczego integracja z KSeF jest konieczna?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to centralna platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, przesyłania i archiwizacji ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Już wkrótce stanie się ona obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców – najpierw dla największych podmiotów, a następnie dla całego rynku.

W praktyce oznacza to, że w dobie KSeF faktury nie będą już funkcjonowały w obiegu wewnętrznym firmy czy w relacji z klientem. Każdy dokument sprzedażowy musi zostać przesłany do systemu rządowego, zweryfikowany i otrzymać odpowiedni numer identyfikacyjny. Bez sprawnej integracji z KSeF proces fakturowania może stać się czasochłonny i podatny na błędy.

Jak wygląda technicznie integracja KSeF?

W przypadku KSeF integracja polega na połączeniu programu do fakturowania poprzez API. W praktyce dobry system do faktur powinien umożliwiać:

automatyczną wysyłkę faktur sprzedażowych do KSeF,

weryfikację poprawności dokumentu przed wysyłką,

odbieranie UPO oraz numeru KSeF,

sprawdzanie statusu wysłanych dokumentów,

automatyczne pobieranie faktur kosztowych z systemu.

Kluczowe jest to, aby użytkownik nie musiał logować się osobno do rządowej platformy i ręcznie przesyłać plików XML. Nowoczesne rozwiązania pozwalają obsługiwać Krajowy System Faktur bezpośrednio z poziomu programu księgowego lub fakturowego.

Na co zwrócić uwagę wybierając system do faktur?

Nie każdy system do faktur oferuje taką samą jakość integracji. Warto sprawdzić, czy:

integracja z KSeF jest wliczona w cenę abonamentu,

system umożliwia pracę w trybie offline i późniejszą synchronizację,

dostępne jest zarządzanie uprawnieniami użytkowników,

dane (UPO, numer KSeF, plik XML) są przechowywane przy dokumencie,

aktualizacje są wdrażane na bieżąco zgodnie ze zmianami przepisów.

Dobrze zaprojektowana integracja powinna być dla przedsiębiorcy niemal niewidoczna – faktura wystawiana jest tak jak dotychczas, a system automatycznie komunikuje się z platformą Ministerstwa Finansów.

Fakturownia – łatwa i bezpłatna integracja z KSeF

Jeśli szukasz rozwiązania, które zapewni bezproblemowe przejście na e-faktury, wybierz Fakturownię. To prosty i intuicyjny system do faktur online, w którym wystawianie dokumentów zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund.

Fakturownia oferuje integrację z KSeF za 0 zł – w każdym planie, bez ukrytych opłat. System automatycznie przesyła faktury sprzedażowe do KSeF, weryfikuje ich poprawność przed wysyłką, umożliwia sprawdzanie statusu dokumentów oraz pozwala pobierać faktury kosztowe bezpośrednio do systemu.

Integracja z KSeF nie musi oznaczać organizacyjnej rewolucji. Wybierając Fakturownię, zachowujesz wygodę dotychczasowego wystawiania faktur i jednocześnie masz pewność, że Twoja firma działa zgodnie z przepisami. Sprawdź fakturownia.pl i przygotuj swój biznes na nową erę fakturowania elektronicznego.